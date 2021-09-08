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不容馬虎！ 台南聯合稽查幼童專用車

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局加強幼童專用車的稽查，做好防疫措施，確保幼童安全。圖／擷取畫面
台南市教育局加強幼童專用車的稽查，做好防疫措施，確保幼童安全。圖／擷取畫面

疫情降至2級後幼兒園有條件開放，幼童車也開始上路，台南市長黃偉哲今天要求落實幼童專用車的管理和稽查，做到「零改裝、零超載、零超速、安全設施要齊備、合格駕駛不能少、防疫措施要做好」的目標，以確保幼兒安全、父母安心。

黃偉哲台南市現有公私立幼兒園合格幼童專用車256輛，從2020年9月至今年7月陸續稽查116輛次，其中查獲3輛違規幼童專用車，違規率2.5 ％雖相較其他縣市低，但業者應更具危機意識、明白違規使用娃娃車，一旦發生事故將威脅幼童上學安全甚鉅，市府將持續辦理幼童專用車聯合稽查及路邊攔檢。

教育局長鄭新輝表示，疫情期間落實防疫，幼童車安全也不能鬆懈，透過基礎評鑑、不定期到園訪視或稽查、加強查核幼童專用車的消防安全設備、保養檢修紀錄、配合疫情檢查防疫措施等；且與監理所及交通隊稽查人員合作，至各幼教機構及學校周邊實施聯合稽查、加強幼童專用車路邊攔檢，以維護幼童乘車安全。

防疫期間，教育局持續督導各園幼童車落實防疫措施，包含幼童車應落實每日清潔及消毒，提高經常接觸的物體表面消毒頻率、採座位固定及落實造冊、行車時應保持通風、上車前需量體溫、車上人員皆需全程配戴口罩等，納入聯合稽查的檢查項目中；並督導園所每日落實防疫規定，紀錄幼兒及車上人員健康狀況，杜絕任何造成疫情的狀況，以保護幼兒安心乘車不受疫情侵害。

疫情 幼兒園 教育局

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