環團行動劇喊脫煤 雲縣府：工安無虞才會推動煤轉氣

台灣健康空氣行動聯盟今天召集中、彰、投、雲、嘉、南、高等7縣市10多位民眾代表到雲林縣政府，用行動劇表達六輕碳排放及汽電共生廠16座燃煤機組汙染排放問題的訴求；對此環保局表示，縣府立場除維護空氣品質，也會在工安、環境評估等無虞情況下推動燃煤轉燃氣，另針對麥寮電廠燃煤機組在2025年除役後，縣府也將不再核發燃煤許可證。

環保團體代表、台西鄉民黃源河說，此次訴求是希望縣府除要求麥寮煤電停役，也藉機宣示台塑石化16座燃煤汽電共生機組在2025年退場，能達成全面脫煤轉氣的能源轉型目標，並請縣府輔導麥寮六輕天然氣接收站規畫設計和營建，同時提出措施及時程。

環保局表示，雲林縣2019年針對燃煤機組汙染排放及減少碳排放，研擬2020至2023年雲林縣空氣汙染防制計畫書，即要求離島工業區評估汙染減量30%，並於2019年11月至2021年4月，數度邀集台塑集團代表，召開環境友善協商會議。

環保局指出，會議中除協談汙染改善及減少碳排放相關措施，也要求台塑集團提出燃煤電廠燃料改善，或能源轉型規畫，2021年7月14日舉辦雲林縣空氣汙染與能源轉型諮詢會議，邀請專家與台塑集團代表，討論能源轉型問題，後續安排會勘、論壇，針對天然氣接收站安全性及環境影響深入評估與討論。

環保局長張喬維表示，麥寮電廠2024年有2部機組停機、2025有1部，都將配合中央能源轉型政策推動，另16座汽電共生廠生煤改天然氣，縣府也相當重視，除持續控管排放汙染源、改善空汙，也重工安，環保局再邀集工安、環保領域專家學者成立小組，討論設置天然氣儲槽、接收站及後續轉型面向討論，並確保甲烷排放能夠降到最低及工安無虞，妥善評估後才會推動。