環團行動劇喊脫煤 雲縣府：工安無虞才會推動煤轉氣
台灣健康空氣行動聯盟今天召集中、彰、投、雲、嘉、南、高等7縣市10多位民眾代表到雲林縣政府，用行動劇表達六輕碳排放及汽電共生廠16座燃煤機組汙染排放問題的訴求；對此環保局表示，縣府立場除維護空氣品質，也會在工安、環境評估等無虞情況下推動燃煤轉燃氣，另針對麥寮電廠燃煤機組在2025年除役後，縣府也將不再核發燃煤許可證。
環保團體代表、台西鄉民黃源河說，此次訴求是希望縣府除要求麥寮煤電停役，也藉機宣示台塑石化16座燃煤汽電共生機組在2025年退場，能達成全面脫煤轉氣的能源轉型目標，並請縣府輔導麥寮六輕天然氣接收站規畫設計和營建，同時提出措施及時程。
環保局表示，雲林縣2019年針對燃煤機組汙染排放及減少碳排放，研擬2020至2023年雲林縣空氣汙染防制計畫書，即要求離島工業區評估汙染減量30%，並於2019年11月至2021年4月，數度邀集台塑集團代表，召開環境友善協商會議。
環保局指出，會議中除協談汙染改善及減少碳排放相關措施，也要求台塑集團提出燃煤電廠燃料改善，或能源轉型規畫，2021年7月14日舉辦雲林縣空氣汙染與能源轉型諮詢會議，邀請專家與台塑集團代表，討論能源轉型問題，後續安排會勘、論壇，針對天然氣接收站安全性及環境影響深入評估與討論。
環保局長張喬維表示，麥寮電廠2024年有2部機組停機、2025有1部，都將配合中央能源轉型政策推動，另16座汽電共生廠生煤改天然氣，縣府也相當重視，除持續控管排放汙染源、改善空汙，也重工安，環保局再邀集工安、環保領域專家學者成立小組，討論設置天然氣儲槽、接收站及後續轉型面向討論，並確保甲烷排放能夠降到最低及工安無虞，妥善評估後才會推動。
張喬維指出，專家小組原於今年5月召開第一次會議討論，因疫情延至7月展開視訊會議，專家學者針對六輕工業區全面煤轉氣需要多少接收站及儲槽一一釐清，另管線如何配送、有無工安問題等，也都是評估重點，所有細節都確認後，接續會制定推動期程。
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