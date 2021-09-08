阿扁故鄉台南-惠安宮推Q版胖媽祖菱炭「御守」及炭吉扇

台南市官田區惠安宮在崑山科大商管學院USR計畫，與官田烏金合作社及那顆炭公司共同協助下，以在地菱殼炭開發菱炭文創商品，包括炭吉扇與菱炭御守及菱炭香，今天邀請台南市長黃偉哲發表，並為御守過火，只要到惠安宮添油香就可索取一組炭吉扇與菱炭御守。

福菱炭御守正面是惠安宮主祀神祗Q版的胖媽祖，崑山科大指導老師楊泰和表示，先擲筊取得媽祖同意才著手設計，背面是印著 菱炭大吉（賺大錢）菱炭良緣及菱炭健康、菱炭功名4大主題，內填有配合主題的不同風味炭粒精油，有檸檬、甜橙、香茅及檜木，與炭吉扇一起行銷，搧一搧就可聞到香味。

官田區公所表示，多年來努力將菱殼廢棄物利用高溫燒製成菱炭，是很好的生物炭，又被稱為烏金，具有清淨空氣淨化水質的功能，菱炭御守運用其 高密度孔洞像海線吸水的特性，將菱炭粒化後倒入精油，炭粒做為擴香載體邊搧扇子就會散發味道，菱炭香更達到固炭的效果，且不會吸入劣質進口香的味道。

黃偉哲表示，回到阿扁總統的故鄉，對文創商品一定是最好的推銷，尤其這是有環保概念的，官田是菱角的故鄉但以前的菱角殼是菱角吃完殼就丟掉，一堆像山一樣，現在做成菱炭，第一有環保的意義，第二菱炭把它變成文創，又有文化的意義，和惠安宮的天上聖母結合一起，又有宗教的意義，不管是扇子或是御守，或是菱炭香或是袋子，一定有很多年輕人會喜愛。