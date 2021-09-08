提升幹道車速 台南推動易壅塞路廊交通改善計畫

台南市國道1號交流道聯外道路及市區數條幹道向來車流量極大，市府已開始推動易壅塞路廊交通改善計畫，提高尖峰時段行車速率，減少幹道壅塞。

台南市政府交通局今天指出，台南市國道1號永康、大灣、仁德、新市等交流道聯外道路、及市區健康路大同路等幹道車流量極大，交通局已開始推動易壅塞路廊交通改善計畫，實施首月上午尖峰平均車速提升14%，下午尖峰平均車速增加4%。

交通局長王銘德表示，易壅塞路廊改善計畫，主要是調整幹道綠燈時間、增繪小東路與長榮路口等6處左彎待轉區標線，在警方動員疏導下，上午尖峰以東門路往仁德交流道方向、中正北路往永康交流道方向等路段有明顯改善，六大路廊平均速度增加14%；下午尖峰則以復興路大灣交流道往市區方向速度增加8%、大同路往東門圓環方向速度增加11%較為顯著。

王銘德說，改善計畫執行首月已有初步成果，交通局將持續辦理增設左轉專用車道及增繪左彎待轉區標線，以降低左轉車輛對車流干擾。

另外，台南市智慧交通中心也建置台南即時路況平台，監控6大路廊即時速率與歷史數據變化情形，依路況變化適時調整號誌秒數。