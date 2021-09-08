快訊

幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓

提升幹道車速 台南推動易壅塞路廊交通改善計畫

中央社 / 台南8日電

台南市國道1號交流道聯外道路及市區數條幹道向來車流量極大，市府已開始推動易壅塞路廊交通改善計畫，提高尖峰時段行車速率，減少幹道壅塞。

台南市政府交通局今天指出，台南市國道1號永康、大灣、仁德、新市等交流道聯外道路、及市區健康路大同路等幹道車流量極大，交通局已開始推動易壅塞路廊交通改善計畫，實施首月上午尖峰平均車速提升14%，下午尖峰平均車速增加4%。

交通局長王銘德表示，易壅塞路廊改善計畫，主要是調整幹道綠燈時間、增繪小東路與長榮路口等6處左彎待轉區標線，在警方動員疏導下，上午尖峰以東門路往仁德交流道方向、中正北路往永康交流道方向等路段有明顯改善，六大路廊平均速度增加14%；下午尖峰則以復興路大灣交流道往市區方向速度增加8%、大同路往東門圓環方向速度增加11%較為顯著。

王銘德說，改善計畫執行首月已有初步成果，交通局將持續辦理增設左轉專用車道及增繪左彎待轉區標線，以降低左轉車輛對車流干擾。

另外，台南市智慧交通中心也建置台南即時路況平台，監控6大路廊即時速率與歷史數據變化情形，依路況變化適時調整號誌秒數。

國道 長榮 車道

延伸閱讀

高市交通局駁變換車道需「閃5下方向燈」 不想受罰重點在這

彩虹眷村有座被遺忘站牌 中市： 電路經私有地改善中

波蘭外長稱台灣是中國一部分 外交部：政策方向無改變

國1彰化至員林路段施工中 高公局建議中秋改走西濱

相關新聞

影／南鐵東移拆遷戶點交 黃春香和中工處人員一度僵持

台南鐵路東移工程最後拆遷戶原訂今天上午點交，鐵道局中部工程處僅在圍籬開一扇鐵門，但屋主黃春香和聲援大學生堅持圍籬要全部撤...

嘉市財神爺先發3000元紓困金 助744戶弱勢戶過中秋節

嘉義市長黃敏惠日前宣布配合中央五倍振興券，加碼普發每人2000元現金，發放時間尚未確定，嘉義市文財殿文通慈善會已確定本月...

環團行動劇喊脫煤 雲縣府：工安無虞才會推動煤轉氣

台灣健康空氣行動聯盟今天召集中、彰、投、雲、嘉、南、高等7縣市10多位民眾代表到雲林縣政府，用行動劇表達六輕碳排放及汽電...

阿扁故鄉台南惠安官推Q版胖媽祖菱炭「御守」及炭吉扇

台南市官田區惠安宮在崑山科大商管學院USR計畫，與官田烏金合作社及那顆炭公司共同協助下，以在地菱殼炭開發菱炭文創商品，包...

黃偉哲透露本土確診比昨少一點 台南烤肉遵行這原則

台南市長黃偉哲今天受訪時表示，新北的幼兒園的疫情，根據陳時中部長有說，已經慢慢慢慢得到控制，雖然每天還有零星的案例在報。...

李惠月的「袖珍小小世界」 留在老安平的繾綣人情

經歷數月疫情的沉澱與醞釀，台南市安平鄉土文化館10日起展覽「李惠月1：12袖珍創作展」，在地藝術家李惠月藉由袖珍製作，完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。