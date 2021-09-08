影／南鐵東移拆遷戶點交 黃春香和中工處人員一度僵持

台南鐵路東移工程最後拆遷戶原訂今天上午點交，鐵道局中部工程處僅在圍籬開一扇鐵門，但屋主黃春香和聲援大學生堅持圍籬要全部撤離才進去點交，雙方為此僵持逾2個半小時，最後協調將黃家門前圍籬和地下道圍籬拆除，11點多進行點交。

台南市北區開元路住戶黃春香，原主張要保留她家樓梯，但鐵道局中部工程處認為樓梯在施工範圍內，日前強制拆除後，完成施工，原訂今天上午8點30分拆除黃家外圍籬，9點30分進行點交，將房子交還給黃春香。

黃春香說，昨天曾透過立委邱顯良和鐵道局中工處人員協調，8點30分起拆除全部圍籬，而不是只開一扇鐵門，在她家外高築圍籬，這算什麼，她擔心圍籬影響附近住戶進出，才要求全部圍籬要拆除。聲援黃的大學生李容渝也到場表示，要求鐵道局中工處人員尊照昨天協議。

現場鐵道局中工處呂姓工程司說，他接到的指令是開一扇門，只准黃春香和她妹妹黃春花進入點交。由於雙方各執一詞，從今天上午8點30分一直到11點，最後各退一步，11點多進行點交。

轄區台南市警五分局一早就出動大批警方到場維持秩序，同時全程錄影蒐證，雙方各自陳述，未發生衝突。