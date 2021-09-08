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李惠月的「袖珍小小世界」 留在老安平的繾綣人情

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區公所9月10日起在安平鄉土文化館展出「李惠月1：12袖珍創作展」。圖／安平區公所提供
台南市安平區公所9月10日起在安平鄉土文化館展出「李惠月1：12袖珍創作展」。圖／安平區公所提供

經歷數月疫情的沉澱與醞釀，台南市安平鄉土文化館10日起展覽「李惠月1：12袖珍創作展」，在地藝術家李惠月藉由袖珍製作，完美呈現老安平的風土景物，值得闔家大小攜伴共賞。　

「袖珍藝術」亦即英文詞彙的Miniature Arts和Dollhouse，或日文的ミニチュア和ド︱ルハウス，也俗稱「娃娃屋」。袖珍藝術發源於16世紀德國的王室貴族之間，慢慢普及後，時常以娃娃屋的型態用於兒童教育。而當代風行的1：12的製作比例，是以1英呎等於12英吋的邏輯換算，這樣的比例可以有較多內景的細節精緻化表現。

在地藝術家李惠月自小穿梭安平老街巷弄，故鄉的一景一物，皆影響創作至深。尤其是開台天后宮兩側壁上縮小版的封神榜，常讓兒時的她神遊不止，更種下袖珍藝術的啟蒙概念。李惠月以對故鄉的眷戀與情感，打造出屬於安平的「袖珍小小世界」，有坐落老街的傳統民居，有市井街販的小吃雲集，有符合舊日節慶氣氛的桌菜場景，也有一味留在老安平的繾綣人情。

李惠月期待透過懷舊場景的模擬製作，重現昔日安平的地貌風光，讓民眾看見安平老屋、攤販市集、古蹟建築等景物風韻，藉此打開歷史鑿痕的一頁，與鄉土文化館飽含歲月痕跡的館舍相互輝映。

安平鄉土文化館位於台南市安平區觀音街64號，原為日治時期安平尋常小學校（現西門實驗小學）的校長宿舍，2007年由安平區公所接手規畫管理，曾是熱門國片「孤味」取景場景之一。「李惠月1：12袖珍創作展」展期預定展至2022年4月10日。

藝術家 老街 老屋

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