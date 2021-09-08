嘉市財神爺先發3000元紓困金 助744戶弱勢戶過中秋節

嘉義市長黃敏惠日前宣布配合中央五倍振興券，加碼普發每人2000元現金，發放時間尚未確定，嘉義市文財殿文通慈善會已確定本月12日，將對嘉義市744戶中低收入戶且育有未成年子女家庭，發放每戶3000元中秋紓困金，讓弱勢戶溫馨過節。

嘉義市文財殿是嘉義知名財神廟，主祀文財神，文財殿成立的文通慈善會，每年都捐助數百萬元，幫助雲嘉縣市學校、弱勢家庭學子營養午餐、課輔費，也積極從事各種慈善救助，今年首次發放中秋紓困金。

「疫情影響大，助弱勢過節！」文財殿文通慈善會長陳清文表示，這次紓困對象是對住嘉義市，育有未成年子女的中低收入戶家庭，相關資料來自嘉義市社會局造冊，預定發放744戶、每戶各3000元，總金額共223萬2000元。

陳清文說明，中秋紓困金將於本月12日上午8點30分開始發放，因應防疫、避免群聚， 已通知紓困戶分4個梯次到場領取，也期望各界能夠共襄盛舉，一起幫助弱勢。