靠專業擄獲芳心 高中補校製香師傅娶博士老婆

台南市新營區沉香木批發商張光啟，雖只有高中補校學歷，但術業有專攻，在業界闖出一片天，打拚認真的他，妻子是國立大學博士，當年靠專業擄獲芳心，他也打趣說，真的是製好香，燒好香，所以娶了好老婆。

58歲的張光啟是彰化人，30多年前偶然機會在台南某飲料店邂逅另一半蕭淑慧，之後展開追求，兩人年齡相差7歲，張光啟因年少學技術打拚僅有高中補校學歷，妻子一路從大學、碩士，最後拿到高師大博士學位。

在周遭親友一片不看好下，張光啟認真埋首在專業領域打拚，在業界闖出名號，歷經9年愛情長跑，兩人最後走向紅地毯彼端，妻子也在敏惠醫專擔任教務主任作育英才。

近年張光啟並將沉香木批發生意在南部擴展版圖，未料疫情爆發，進口的沉香木需經過嚴格檢疫，影響批發進口生意。他腦筋動的快，沉香木原料轉型做各項藝品與沉香零售，選擇在香火鼎盛的新營太子宮廟設立門市。