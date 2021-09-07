民眾捐贈嘉縣行動書車 滿足偏鄉孩童閱讀需求

嘉義縣偏鄉地區缺乏圖書館，嘉義市世界華人工商婦女企管協會募得230萬購置行動書車，今天捐贈給嘉義縣府，滿足偏鄉孩童閱讀需求。

嘉義縣長翁章梁今天感謝嘉義世華企管協會集結眾人力量，募得新台幣230萬購置行動書車贈給嘉義縣，由於嘉義縣幅員廣大，縣內圖書館無法滿足學子需求，這時行動書車的機動性就派上用場了，讓學子保持良好閱讀習慣。

嘉義市世華企管協會會長郭美子說，經過大量的閱讀，就會讀到對你有幫助的好書，所以世華以實際的行動，購置行動書車，幫助嘉義孩子閱讀。

嘉義縣教育處代理處長李美華指出，這輛行動書車，服務區域除支援學校，也會擴大到社區辦理閱讀活動。

另外，行動書車還增設行動咖啡機及音響，以太陽能板供電，是一輛具有綠能、書香及咖啡香的行動書車。

教育處說，嘉義縣原有1部行動書車，今天獲贈第2部，山、海區各有1部行動書車，增進偏鄉圖書資源；9月中九華山地藏庵還會贈送1部鄉鎮圖書館通閱車，方便縣民借閱縣內各圖書館藏書。