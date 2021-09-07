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佳和集團前董座翁茂鍾易服勞役做假 法官認他是主導者不予緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案判刑1年獲准服社勞役，涉嫌串通現已退休的麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假紀錄，檢方依行使公務員登載不實文書等罪嫌起訴翁、楊，台南地院下午宣判，楊應執行1年10月徒刑，緩刑4年，翁則判2年2月徒刑。台南地院指出，翁為本案主導者，造成社會大眾對公權力執行公正性觀感不佳，且尚有前案有期徒刑待執行，同時量處刑已逾2年徒刑，所以不宣告緩刑。

台南地院指出，楊、翁2人於開庭時坦承，並有證人證詞及相關證據資料在卷可佐，認事證明確，依法論罪科刑。認翁犯共同行使公務員登載不實公文書罪，楊則犯違法不行刑罪及共同行使公務員登載不實公文書罪，楊以一行為觸犯二罪，為想像競合犯，從一重行使公務員登載不實公文書罪處斷。

合議庭指出，楊行為時為警務人員，本應公正、客觀、確實執行法律所賦予監督刑罰執行職權，竟未能善盡職責。翁既為受刑人，已受法律寬典對其所處有期徒刑得以易服社會勞動，未能確實履行，鑽營減免，所為均屬可議。楊於偵查中即坦承犯行，翁初始否認犯行，直至準備程序時始坦承犯行

合議庭認為，翁於本案中居於主導地位參與犯行，楊僅配合完成易服社會勞動的執行，角色分工不同，量刑應有所區別。

合議庭審酌，楊沒有前科，因翁曾任「台南縣警察之友會」理事長身分，一時私心縱容而觸法，犯後坦承並有悔意，所以宣告緩刑，並自本判決確定之日起6個月內，向國庫支付50萬元。至於翁乃本案主導者，造成社會大眾對公權力執行公正性觀感不佳，且尚有前案的有期徒刑待執行，同時本院量處之刑已逾有期徒刑2年，所以不宣告緩刑。

台南地院指出，翁茂鍾是本案主導者，造成社會大眾對公權力執行公正性觀感不佳，且尚有前案的有期徒刑待執行，同時量處之刑已逾有期徒刑2年，所以不宣告緩刑。圖／本報資料照
台南地院指出，翁茂鍾是本案主導者，造成社會大眾對公權力執行公正性觀感不佳，且尚有前案的有期徒刑待執行，同時量處之刑已逾有期徒刑2年，所以不宣告緩刑。圖／本報資料照

公務員 警察 炒股

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