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台東縣禁公共場所烤肉 允許家庭烤肉
中秋節4天連假即將到來，各縣市政府憂心民眾烤肉群聚恐成防疫破口，台東縣政府今天開會因應，討論結果原則上禁止舉辦大型集中烤肉活動，不開放公共場所烤肉，允許家庭烤肉但仍須遵守防疫規範。
縣府表示，中秋節禁止舉辦大型集中烤肉活動，例如社區或部落的集中烤肉，另所屬各機關單位也暫停或取消辦理易群聚的秋節相關活動，並不開放公共場所烤肉，如公園、廣場、停車場等場所，應遵守二級警戒防疫指引。
另家庭烤肉部分，若在自家戶外庭院烤肉，仍須配合戴口罩、採梅花座或拉開安全距離及做好個人消毒，並不要串門子；若是前往餐廳用餐，則需配合店家防疫管制措施。
縣府呼籲旅外鄉親盡可能不要移動返鄉，若返鄉後應主動通知村里長，將由所在地衛生所專人進行健康追蹤關懷，配合做好防疫。
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