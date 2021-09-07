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台南公布幼兒園「加強版」防疫 只要1人確診全園停課兩周

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市今天公布幼兒園加強版防疫措施。圖／教育局提供
台南市今天公布幼兒園加強版防疫措施。圖／教育局提供

針對北部發生幼兒園的群聚感染，南部雖然尚未出現個案，但台南市政府今天推出幼兒園「加強版」防疫措施，包括只要有疑似接觸風險者，幼兒園就可全班或全園停課1日以上，只要有1人確診就全園停課兩周，市長黃偉哲表示，將針對沒辦法打疫苗的國小與幼兒園加強稽查各項防疫措施是否落實。

台南市教育局表示，目前補助各幼兒園防疫經費475萬餘元已到位，將加強對各園的防疫稽查密度，針對幼童車超載或班級師生比不符且情節重大者，一律公布園名、負責人姓名及罰鍰。目前已將教職員工疫苗施打率未達8成及容留量較低之幼兒園列為稽查重點，截至9月6日已到園稽查27園，查檢結果全數沒問題。

黃偉哲表示，南市在7月22日訂定幼兒園「有條件復課指引」，供各幼兒園7月27日復課參考，教育部8月17日訂頒110學年度防疫管理指引，考量Delta變異株已入侵北部，即日起除要求各園要落實中央的防疫規定外，也須依照教育局訂定的「防疫措施加強版」，做好各項防疫工作。

教育局局長鄭新輝表示，9大加強防疫措施包括「增訂預防性停課」、「增加匡列人員班級停課日數」、「強化防疫稽查密度」、「增加體溫量測次數」、「加強園內清潔及消毒」、「暫停開放部分空間」、「加強園內防疫工作」、「提升自主健康管理」及「依疫情發展滾動修正」等。

教育局表示，Delta變異株的傳染力強，為協助各園迅速回應疫情變化，南市採取更高且即時性的停課標準，若各園察覺有疑似高風險個案，該園可即時向教育局通報並通知家長後，自行決定該班級或全園停課1日；有師生1人被匡列，增訂該班停課2日、全園停課1日；有1人確診，則全園需停課2周。

教育局特別提醒，各園平時就應落實學生自主健康管理，包括師生全面戴口罩、勤洗手、量體溫、落實「師生生病不上班、不入園，在家休息避免外出」。此外在「加強版」防疫措施中特別規定，包括「全園師生早上入園、中午午休後上課前、下午離園前各量1次體溫」；「各班每日清消3次、全園每週大清消1次，班級共用空間及物品，交換使用時應立即清消」；「戶外遊具及有接觸傳染風險之設施暫停使用」；及「加強園內防疫工作：禁止跨班活動、停辦戶外教學、空調環境對角開窗15公分、配膳人員加戴防護面罩及手套」。

鄭新輝表示，南市幼兒園教職員工第一劑疫苗施打率已達96%，但仍要求要求教職員工施打第一劑且滿14日者，如有身體不適症狀，除當日應停止到園上班外，如有COVID-19的典型症狀也應進行自主快篩，並於上班前出示陰性證明。

幼兒園 停課 教育局

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