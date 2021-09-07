影／車燈大廠助弱勢 今捐20萬給蘆葦啟智

車燈大廠龍鋒企業董事長林玉柱身兼大台南警察之友會理事長，下午到新市區的蘆葦啟智中心，贈中秋節慰問金20萬元關懷弱勢。他說，關懷弱勢是企業的社會責任，疫情影響弱勢團體募款不易，希望透過行動希望拋磚引玉，更多人加入弱勢關懷行列。

林玉柱捐款關懷蘆葦啟智中心已10多年，龍鋒民國95開始與蘆葦合作「中途職場」，長期提供身心障礙者職場訓練，作為進入職場中途訓練場域，截至今年已有155人到龍鋒職業訓練包裝、貼標籤等工作，最後有67人順利進入職場，先後有12人進入龍鋒工作，除固定薪資也年年調薪，含加班平均月領3萬元以上，目前還有4人正職員工、12人接受訓練中。

林玉柱說，身心障礙者動作較慢，教導要有耐心與愛心，能幫助他們也是盡一份心力，能做的還是要做，否則家長要照顧一輩子，壓力很大。

今年疫情不少行業都受創，弱勢團體募款不易，林玉柱得知蘆葦面臨困難，下午前往捐贈中秋慰問金，希望有所幫助。

蘆葦啟智中心主任李之琳表示，近幾年大環境改變，逐漸影響社福單位經營，募款不易與服務拓展雙重壓力下經營倍感壓力，幸好有林玉柱等善心人士關懷支持，讓弱勢孩子家庭得以生存、身心障礙者有工作機會。