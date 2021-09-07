大斗六文旦評鑑成績揭曉 環工技術員轉職成功奪特等

被外界譽為「綠寶石」的大斗六文旦正值產季，且有文旦界奧林匹克之稱的大斗六地區文旦品質評鑑，今天在斗六市公所舉辦，嘉義大學教授、同時擔任主評鑑長的呂明雄說，今年文旦種植期間挺過乾旱和雨災，品質比去年更佳，評測過程難分軒輊，尤其糖度均逾11度，品質都在水準之上，而特等獎得主王建鈞往年都獲優等、頭等獎，首度獲得最高殊榮，他說「這份榮譽屬於家人！」

今年度大斗六地區文旦品質評鑑共有53組果農參加，評鑑團依外觀、風味、肉質、種子數及糖度等標準作為主評項目，因應疫情，賽事全程線上直播，評審也在隔板區進行文旦評測。

主評鑑長呂明雄表示，今年的文旦種植除克服天災考驗，在果農多年精進種植技術下，評審團隊公認，今年品質可謂歷年來最高；以糖度而言，13度以上占62%，14度以上則有17位果農。

呂明雄指出，糖度占總分30%，13度以上即得滿分，此項目幾乎是所有參賽者都拿滿分；另一項目種子數部分，今年也無人被扣到分，顯示果農有效管理果園中的異質花粉。

斗六市長林聖爵公布得獎名單，特等獎王建鈞，頭等獎李威樹、許紘維、田祺祜，優等獎黃聰敏、張清河、張冠能、游紹庭、陳玉美，優質獎王聚宏、鄭彥甫、楊純娟、楊純圓、陳麗惠、林辛煌、高振祥、黃進財、林侃伶、林松錦、郭芳米、黃順璋、劉人維；公所定於本月11日在公所中庭舉辦頒獎典禮。

特等獎得主王建鈞今年44歲，環境工程出身，2013年起兼職栽種爺爺傳下來的文旦園，直到2015年為照顧長輩與妻小，辭去穩定工作專職務農，一圓家裡的期待。

一人照顧面積達6分多文旦園的王建鈞，雖才從農8年，但靠著「有問題就問」的精神，從產銷班、文旦指導老師身上習得文旦種植技術，他年年參加文旦評鑑，雖都有獲獎，但心中仍希望奪得最高榮譽，如今終於改寫陪榜多年的紀錄，獲得特等獎殊榮。