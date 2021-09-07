嘉縣番路柿子收成不佳 農民叫苦連天

嘉義縣番路鄉產柿佔全國7成，每年8月中旬後陸續採收紅柿、牛心柿和甜柿，然今年上半年逢山區乾旱，7月又遇大豪雨，柿子結果大縮水，番路鄉農會總幹事盧淑惠表示，近年柿農栽種意願大減，今年柿子均價預計下跌不少。

番路鄉種植柿子面積約350公頃，產量每公頃約3萬5000公斤，柿農、番路農會理事長莊振基說，今年上半年嘉義地區大缺水導致柿子營養不足，7月份準備收成時遇到大雨，柿子泡在水裡發育不良，儘管產量未明顯減少，但結果變小、品質變差。

莊振基種約兩甲牛心柿，每甲地農藥和有機肥成本約10萬、工資每天約2千，往年柿子平均約種5兩，今年3兩不到，賣相不佳、市價不好，作成加工品，質量又不符合標準，部分農民評估放久一點再採收，但又擔心柿樹吸收過多營養，明年花相不佳，莊振基說「今年能回收成本就算不錯了」。

番路鄉紅柿約8月底收成，甜柿和牛心柿約9月底至10月初收成，但盧淑惠說近年氣象天候紊亂，採收期重疊，消費者選擇多，柿子市場均價大跌，柿農大多轉作酪梨或黃金果，番路鄉柿子種植面積從近兩年約500公頃跌至350公頃；番路鄉柿農因海拔關係，多種植牛心柿，去年市場均價約每台斤25至30元，盧淑惠評估今年柿價「一定會下跌」。