白河昇安社區「荷染」文創產業吸睛 社造有成
台南市白河區昇安社區執行文化局社造計畫今年進入第三年，以「荷染驚艷-思戀(獅蓮)昇安」為主題，推動「荷染」文創產業；另「獅蓮」傳承在地幾近失傳的傳統獅陣文化，藉由文創原素加入，預計培養10名種子志工，深耕社區特色及傳統文化保存。
昇安社區特色是發展「荷染」、藕染等手作，主要動機是荷染所需材料的荷葉、蓮蓬、蓮子殼、蓮藕都是白河隨手可得的廢棄物，農民堆放路邊又造成景觀雜亂，昇安社區理事長張春美帶領社區媽媽將社區今年首度嘗試將荷染織，加入白河在地關子嶺馬蘭(藍染功能同大青)植物及其他可使用於植物染物種，讓植物染顏色更活潑多元。
白河區長董麗華指出，去年昇安社區資源訪查時，意外發現社區內年輕傳統獅頭技師蘇志誠；去年才高三的蘇志誠個性木訥，聊起獅頭文化滔滔不絕，令人驚豔；蘇自學自成獅頭製作技藝，抱著回饋鄉里，指導里民從認識獅頭、製作土模、糊紙糊布、打磨上底漆、彩繪、裝設配件等一系列課程。
後續昇安社區將運用植物染與獅頭製作，透過今年社造培力課程，預計培養10名種子志工，將新產品運用於後續社區小旅行伴手禮。
台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山都表示，社區營造促進社區民眾參與公共事務，一同推動社區在地特色文化，例如昇安社區運用荷染，共創社區文創商品，並創造循環經濟永續利用模式；歡迎遊客來白河享受蓮子美食及體驗蓮鄉在地文化。
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