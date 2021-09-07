因應疫情 黃偉哲：若非烤不可儘量在家門口烤肉

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情第2級警戒下的中秋是否能烤肉，台南市長黃偉哲今天表示，若台南市民非烤肉不可，儘量在家門口烤肉就行。

黃偉哲今天接受媒體訪問時指出，距離中秋還有14天，因應疫情，台南市政府將密切觀察台南中秋大型活動是否舉辦或取消。

對於全民熱衷的中秋烤肉，黃偉哲表示，市民如果真的要烤肉，非烤不可，不烤會很難受，儘量在家門口烤就好，尤其南部透天厝較多，在家門口烤，和家人閒話家常也很好，不必到烤肉集中的地方，大家人擠人，口水噴來噴去，反而是烏煙瘴氣。

黃偉哲說，目前市府尚未對集中式烤肉採取進一步限制，現階段還是呼籲市民在家烤肉，若是住在公寓大廈又有陽台，就在陽台烤肉，假如沒有陽台或陽台密閉的話，可能吃火鍋比較好，大家不必勉強中秋一定要烤肉。