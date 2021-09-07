快訊

校園霸凌嚴重！立委兒子生殖器被踹到流血 對方僅願賠1萬元

群聚擴大！綠委羅致政開第1槍 籲新北全市預防性停課

嘉義縣市合併掀話題 翁章梁：重新思考國土規劃

中央社 / 嘉義縣7日電

針對嘉義縣市合併話題，嘉義縣長翁章梁說，合併只能解決少數縣市因六都與非六都之間所產生的矛盾，要重新思考國土規劃，才能有效解決區域發展與治理的困境。

新竹市長林智堅拋出縣、市合併為大新竹議題，嘉義縣、市合併話題也再被掀起。嘉義縣、市首長今天都發表看法。

翁章梁說，六都的國土規劃原本就不合理，六都享受所有的資源與相關經費，非六都尤其像嘉義縣這種窮縣，有時候連政府建設配合款都籌不出來。

他認為，現在不是嘉義縣、市合併的問題，而是六都與非六都的結構，中央要做重新思考；合併只能解決少數縣市因六都與非六都之間所產生的矛盾，要重新思考國土規劃，才能有效解決區域發展與治理的困境。

翁章梁強調，日本時代的州廳劃分，還比現在合理。

嘉義市長黃敏惠則表示，只要是對嘉義市民有利就會努力去做，縣市未合併之前先談合作，如何合作才是最重要的，縣市必須互利共榮，大家一起合作努力，這才是人民之福。

嘉義 翁章梁 新竹

延伸閱讀

新竹拋縣市合併議題 翁章梁、蔡易餘反對嘉縣市合併

影／蘇貞昌看嘉義科園區土地 加碼送學校、海水淡化廠

嘉縣承辦明年全運會 翁章梁視察體育館修繕 年底完工

疫情秋祭國殤少了陸、空軍代表 嘉義縣軍人忠靈祠祭祀

相關新聞

台南公布幼兒園「加強版」防疫 只要1人確診全園停課兩周

針對北部發生幼兒園的群聚感染，南部雖然尚未出現個案，但台南市政府今天推出幼兒園「加強版」防疫措施，包括只要有疑似接觸風險...

嘉義鐵路高架化挖出2具2500多年史前遺骸 不影響工程

嘉義市鐵路高架化工程今年陸續在埤仔頭植物園附近、鐵軌西側，在「台斗坑遺址」範圍內挖到遺骸及文物，初步研判距今2500多年...

黃偉哲：若未做好防疫 安全平和只是暫時性假象

新北市幼兒園爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，台南市長黃偉哲今天表示，平安和危險僅在一線之隔，若未做好防...

嘉縣番路柿子收成不佳 農民叫苦連天

嘉義縣番路鄉產柿佔全國7成，每年8月中旬後陸續採收紅柿、牛心柿和甜柿，然今年上半年逢山區乾旱，7月又遇大豪雨，柿子結果大...

雲林秋節烤肉限令即刻生效！ 良品改推家庭式烤肉組

國內疫情嚴峻，雲林縣政府昨天下午首次宣布中秋連假「僅開放自家人在自家庭院或空地烤肉」，縣長張麗善今天表示，考量有些家庭會...

亞航認購千盒庇護月餅贈弱勢 響應台南百家企業挺庇護

中秋將屆，今年團聚送禮受疫情影響，弱勢庇護工場中秋禮盒訂單大減；亞洲航空公司今天響應台南市勞工局發起的「百家企業挺庇謢」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。