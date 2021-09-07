嘉義縣市合併掀話題 翁章梁：重新思考國土規劃
針對嘉義縣市合併話題，嘉義縣長翁章梁說，合併只能解決少數縣市因六都與非六都之間所產生的矛盾，要重新思考國土規劃，才能有效解決區域發展與治理的困境。
新竹市長林智堅拋出縣、市合併為大新竹議題，嘉義縣、市合併話題也再被掀起。嘉義縣、市首長今天都發表看法。
翁章梁說，六都的國土規劃原本就不合理，六都享受所有的資源與相關經費，非六都尤其像嘉義縣這種窮縣，有時候連政府建設配合款都籌不出來。
他認為，現在不是嘉義縣、市合併的問題，而是六都與非六都的結構，中央要做重新思考；合併只能解決少數縣市因六都與非六都之間所產生的矛盾，要重新思考國土規劃，才能有效解決區域發展與治理的困境。
翁章梁強調，日本時代的州廳劃分，還比現在合理。
嘉義市長黃敏惠則表示，只要是對嘉義市民有利就會努力去做，縣市未合併之前先談合作，如何合作才是最重要的，縣市必須互利共榮，大家一起合作努力，這才是人民之福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言