嘉義縣市合併掀話題 翁章梁：重新思考國土規劃

針對嘉義縣市合併話題，嘉義縣長翁章梁說，合併只能解決少數縣市因六都與非六都之間所產生的矛盾，要重新思考國土規劃，才能有效解決區域發展與治理的困境。

新竹市長林智堅拋出縣、市合併為大新竹議題，嘉義縣、市合併話題也再被掀起。嘉義縣、市首長今天都發表看法。

翁章梁說，六都的國土規劃原本就不合理，六都享受所有的資源與相關經費，非六都尤其像嘉義縣這種窮縣，有時候連政府建設配合款都籌不出來。

他認為，現在不是嘉義縣、市合併的問題，而是六都與非六都的結構，中央要做重新思考；合併只能解決少數縣市因六都與非六都之間所產生的矛盾，要重新思考國土規劃，才能有效解決區域發展與治理的困境。

翁章梁強調，日本時代的州廳劃分，還比現在合理。

嘉義市長黃敏惠則表示，只要是對嘉義市民有利就會努力去做，縣市未合併之前先談合作，如何合作才是最重要的，縣市必須互利共榮，大家一起合作努力，這才是人民之福。