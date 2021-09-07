亞航認購千盒庇護月餅贈弱勢 響應台南百家企業挺庇護

中秋將屆，今年團聚送禮受疫情影響，弱勢庇護工場中秋禮盒訂單大減；亞洲航空公司今天響應台南市勞工局發起的「百家企業挺庇謢」，訂購1000盒永康展翼烘焙坊月餅禮盒，分送給弱勢及職災勞工。

勞工局長王鑫基表示，今年中秋禮盒訂單減少，邀集台南100多家在地企業參與相挺，讓訂單相較往年不會差太多；亞航公司每年採購庇護工場產品贈送員工，今年又再加碼訂購1000盒，拋磚引玉，台南市已經有超過200家企業響應，甚至還有高雄地區善心人士加入，相信可度過疫情難關。

王鑫基說，亞航購買的千盒月餅，今天起會派員分送給弱勢及職災勞工，讓大家能感受過節的氛圍，也歡迎市民朋友踴躍採購，共同用訂單響應公益，分享愛與幸福。

王鑫基特別感謝亞航董事長盧天麟帶領企業，長期熱心公益，亞航也響應勞工局幫助弱勢房屋修繕，主動認捐仁德區身心障礙弱勢住戶房屋修繕材料費，以實際行動關懷鄉里、展現企業社會責任典範。