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亞航認購千盒庇護月餅贈弱勢 響應台南百家企業挺庇護
中秋將屆，今年團聚送禮受疫情影響，弱勢庇護工場中秋禮盒訂單大減；亞洲航空公司今天響應台南市勞工局發起的「百家企業挺庇謢」，訂購1000盒永康展翼烘焙坊月餅禮盒，分送給弱勢及職災勞工。
勞工局長王鑫基表示，今年中秋禮盒訂單減少，邀集台南100多家在地企業參與相挺，讓訂單相較往年不會差太多；亞航公司每年採購庇護工場產品贈送員工，今年又再加碼訂購1000盒，拋磚引玉，台南市已經有超過200家企業響應，甚至還有高雄地區善心人士加入，相信可度過疫情難關。
王鑫基說，亞航購買的千盒月餅，今天起會派員分送給弱勢及職災勞工，讓大家能感受過節的氛圍，也歡迎市民朋友踴躍採購，共同用訂單響應公益，分享愛與幸福。
王鑫基特別感謝亞航董事長盧天麟帶領企業，長期熱心公益，亞航也響應勞工局幫助弱勢房屋修繕，主動認捐仁德區身心障礙弱勢住戶房屋修繕材料費，以實際行動關懷鄉里、展現企業社會責任典範。
此次發送月餅的對象之一李先生領有中度身心障手冊，小學二年級被診斷為妥瑞氏症，成年後因開刀治療病變的頸椎而影響左側肢體靈活度；6年前右眼視網膜剝落導致視力模糊，目前與父親租屋同住，父親從事旅行業亦因疫情影響無法帶團工作，生活更加艱難，李先生儘管身體不便仍努力突破困境在勞工局職業重建個管員協助下，找到穩定的工作分擔家計。
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