嘉義鐵路高架化挖出2具2500多年史前遺骸 不影響工程
嘉義市鐵路高架化工程今年陸續在埤仔頭植物園附近、鐵軌西側，在「台斗坑遺址」範圍內挖到遺骸及文物，初步研判距今2500多年，鐵道局等人員今天將其中2具遺骸出土點交，會於現場將泥土與骨頭分離，由史博館南科分館帶回調查；遺骸算完整，但其中1具的頭顱因日前大雨，已有碎裂。
鐵道局北部工程處指出，先前就知道有遺址存在，將相關挖掘工作放入契約，由廠商委託專業的業者，挖掘與施工並進，不會影響到施工，目前進度還些許超前，仍維持2025年鐵高通行。
挖掘計畫主持人顏廷伃說，目前只能評估遺址範圍在鐵軌西側，聚落大致上沿著河道邊平原地區分布，年代估計2700年前至2500年前，未來經研究，可望彌補嘉市史前文化的空白。
據了解，此遺骸疑為墓葬，不過沒有發現特別陪葬品，目前開挖的3個坑，有1個坑有2具遺骸，有1個則為陶片，另1個還有1具遺骸。
市府文化局指出，台斗坑遺址疑位於嘉市，目前尚未具有法定文資身分，2010年鐵路高架化進行環評時，就要求先進行文化內涵調查，經考古專業人員初步推論，所屬年代應為新石器時代晚期，距今約2750年到2500年間，應屬嘉義地區的「灰黑陶文化」遺址。
文化局表示，嘉義市考古遺址審議會多次審議後，將鐵高經過疑似遺址的路段分區進行試挖掘、搶救作業，鐵道局北部工程處已委請專業團隊進行考古遺址發掘監看作業，目前2具墓葬人骨，鐵道局委託史前文化館進一步的鑑定與研究，研究結束後重新運回嘉市展示研究成果及保存。
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