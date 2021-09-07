白牌車橫行祭重罰 嘉義監理所呼籲：選擇合法交通工具

嘉義縣各大交通樞紐如大林火車站或嘉義高鐵站，常有「白牌車」非法載運旅客遭民眾檢舉，嘉義監理所加強取締並祭重罰，每件開罰10萬元，卻反遭業者痛批「不食人間煙火」，希望相關單位可以放寬稽查標準，但監理所表示會持續稽查，並呼籲民眾因審慎選擇合法交通工具。

有民眾投訴，嘉義地區常有俗稱白牌車的自用車違規經營計程車客運業，往來大林車站、水上中庄營區等地非法載客，影響合法計程車營業、破壞營運秩序；另，白牌車無法配合政府防疫實名制也可能形成防疫上的破口。

嘉義區監理所表示，近年來於嘉義火車站、嘉義高鐵站等違規熱點已取締多起白牌車違規營業案件，並皆已依公路法第77條第2項規定，每件處新台幣10萬元罰鍰，並吊扣車輛牌照及汽車駕駛人駕照各四個月重罰。

大林車站陳姓白牌車業者表示，最近受疫情影響，他會利用假日接送中坑營區士官兵往返營區和大林車站，多少補貼家用，政府官員「不食人間煙火」，不懂得民間疾苦，希望可以放寬稽查標準，留給百姓一條活路。

嘉義區監理所表示將持續加強稽查，另將民眾檢舉車輛及相關可疑車輛列入黑名單，利用車牌辨識系統攔查。並呼籲白牌車業者需載客營業應考取職業駕照及計程車駕駛人執業登記證駕駛合法計程車。