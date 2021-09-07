網路世界危機四伏 黃偉哲籲學生莫上癮

網路世界危機四伏，台南市長黃偉哲今天在台南市崇明國中向學生表示，切莫網路上癮，避免當加害者及受害者，也不傳送不恰當影片，否則將面臨法律、行政及道德上的責任。

黃偉哲今天出席崇明國中友善校園週「凡走過必留下痕跡－健康上網最安心」宣導活動，他呼籲學生要懂得尊重、關懷、同理、包容、安全、參與等涵義，增進友善校園基礎。

黃偉哲指出，學生校園使用手機，若收到不恰當影片，一定要避免傳送出去，網路世界雖可匿名，但被肉搜出來時還是很麻煩，警察在網路巡邏，也會把影片傳送者找出來，屆時拍影片、上傳影片的人，將面臨法律、行政及道德上的責任，這是很嚴重的。

黃偉哲說，在網路世界中，得避免成為加害者及受害者，懂得保護自己，也要懂得不要傷害別人，適當使用網路，切莫網路上癮，克服過度依賴網路。

台南市政府教育局表示，台南市110學年度推動「健康上網」，網路世界潛藏許多危機，學生上網時應注意個資保護及隱私，閱覽網路資訊要多查證、多思考，避免衝動留言或轉發不實訊息。

台南市今年也將持續推動「強化校園安全防護措施」、「落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）因應」、「防制校園霸凌」、「強化校園自殺防治工作」、「防制學生藥物濫用」等議題，鞏固友善校園基礎，建構安全學習環境。

教育局長鄭新輝表示，108課綱已將「資訊科技」列為國、高中授課時數與必修科目，延續「防治數位性別暴力」主題，今年更進一步推展資安素養工作，小學階段則採課程融入或安排彈性學習課程實施，今年度「健康上網」議題將引導孩子學會辨識網路資訊及強化反思能力。