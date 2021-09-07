越南新住民身體力行 樂當大使走進社區宣導法令

今年約30歲的越南籍小青，遠嫁雲林已6年，曾因人生地不熟、適應許久，幸至移民署雲林服務站領居留證時，了解到新住民在台生活的相關保障與資訊，加深她努力克服異鄉生活的動力；雲林服務站今天至大埤鄉社區舉辦理財課程，小青也主動表示參加意願，並協助宣導重要資訊，雖然初來乍到，但與當地新住民一見如故，讓大家不約而同直呼「足甘心！」

小青說，自己曾參與移民署舉辦的新住民家庭課程，不僅認識許多同樣嫁到台灣的新住民姐妹，也結交不少異國好友，更令開心的是申請到新住民證照獎勵金，讓從讓原是3C苦手的她，透過免費的電腦課程，習得一技之長，也享受數位生活便利。

小青今天一早踏著雀躍步伐走進社區，她說，除自身想參加理財課程，也想藉機與新朋友互動，並將在服務站獲知的居停留法令、新冠肺炎防疫，及防範非洲豬瘟措施等重要資訊，透過多元培力課程傳達出去，讓資訊更流通。

小青提到，近期受到越南非洲豬瘟肉品走私案影響，人心惶惶，尤其養豬產業在雲林縣甚至國內舉足輕重，她認為有責任為新故鄉台灣宣導非洲豬瘟嚴重性，藉多國語言訊息宣導新住民，希望大家警惕，並避免不慎而受重罰。

雲林縣服務站主任黃玟晸說，移民署針對初到台灣的新住民，會透過初次入境關懷訪談、行動服務列車，及家庭教育課程等方案，提供適時服務，協助其適應異鄉生活，也透過舉辦多元課程及活動，充分培力新住民在台追求夢想與理想。