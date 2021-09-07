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推「善待精神」旅遊 雲嘉南風管處邀劉克襄等駐村把脈
雲嘉南濱海國家風景區管理處結合業者，推動「2021雲嘉南濱海觀光圈品牌建構與行銷宣傳」計畫，邀專家以駐村方式注入國際多元視角，希望跨界帶來創新地方觀光能量，打造出獨具特色區域觀光品牌。
疫情趨緩，旅遊業現契機，雲嘉南風管處近來啟動 上述計畫，以「鹹味浪潮」為主題，開設觀光輔導工作坊，邀請各界專家進行駐村計畫，與在地業者、社區居民交流。
駐村計畫邀請觀光專家劉喜臨，及擅長自然生態觀察的作家劉克襄，還邀請任職於全球多元旅宿平台Airbnb的資深經理馬培治，以國際觀光市場觀點，為當地做新型態旅遊趨勢分析。
曾在台灣服務多家知名國際飯店的Jürgen Klemm（柯雷蒙），更以「款待精神」爲在地旅宿產業進行訪查回饋。跳脫常見座談直接走入在地，透過個別訪視，業者互動激盪，提供在地不一樣思維與視野。
劉喜臨認為，雲嘉南濱海觀光價值豐富，品牌打造後輔以設施友善性、景點故事性，透過雙語化、國際化行銷模式，吸引國內、外遊客。
劉克襄經過多天駐村，認為雲嘉南地區充滿創造力，要採集地方特色，創造地方獨特；像業者創意加持，將隨手可得欒樨，變成入口即化欒樨蜂蜜蛋糕，軟綿綿口感和青草香，令人驚豔。他笑著下了註解說，「雲嘉南的陽光會咬人，但這裡的風景會黏人！」
在旅客行為數據有相當涉獵的馬培治強調，拓展地方商圈、自我品牌營造與消費者溝通， 才能抓住目標客群需求。分眾訊息溝通與在地商圈與不同資源串連， 才能創造隱形聚客網絡。
熟悉台灣國際旅宿的管理者Jürgen Klemm，大讚雲嘉南濱海區是獨一無二的台灣淨土，當地熱情風土民情、最鮮的海產，即是最佳「款待」。
雲嘉南風管處長徐振能表示，這次「鹹味浪潮」計畫，將外部資源導入，同時凝聚在地力量，就是要將雲嘉南推出去。
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