影／毛豆主產區台南新市辦播種體驗營 小朋友開心學種

台南市新市區是台灣毛豆主要產區，每當二期毛豆種植時間，就是學生開學時，新市區農會今天與新市、大社國小舉辦「毛豆種植體驗營」，兩校4班100多個小朋友與新市在地老、中、青三代農民，一起到毛豆產銷班班長鄭丁福耕作的田地播種毛豆種子，推廣「食農教育」。

小朋友赤著腳走進農田，每人手上都拿著一把毛豆種子，由老農、青農教導挖開土壤，放下種子再覆蓋土壤才完成種植，各個都是初體驗很開心。

新市區農會總幹事李美嬅說，老中青少四代共學，希望能讓新市區的毛豆產業傳承下去。除了農會員工，今天還有新市區青農及老農與小朋友指導與種植毛豆。李美嬅說，希望讓小學生能接觸土地，享受毛豆種植的感覺與樂趣，更體會從農的辛苦，能夠珍惜食物。

舉辦活動的農田旁有間土地公廟，李美嬅與新市國小校長李智賢、大社國小校長蔡楠清帶領小朋友敬拜土地公、舉行敬天祈雨儀式，祈求來年風調雨順，農作有好收成，農民都好日子。

這場毛豆種植體驗由毛豆達人鄭丁福解說毛豆種植、栽培管理技術，農民指導學童種植體驗。新市農會也安排老農示範播種機播種，展示現代播種種毛豆，讓小朋友體驗現代科技與農業結合，了解科技能夠農民種田更輕鬆。