大陸強制學生網路遊戲時間 黃偉哲：健康上網

這個禮拜是友善校園周，台南市長黃偉哲為強化學生網路使用及資訊安全素養，今天上午至東區崇明國中進行「凡走過必留下痕跡－健康上網最安心」宣導活動，強調尊重、關懷、同理、包容、安全、參與等涵義，增進友善校園的基礎。

活動由鼓隊表演拉開序幕，接著播映教育局製作的系列宣導動畫，強調網路素養及防治數位性別暴力之重要性，而後由崇明國中棒球隊引導黃偉哲、教育局鄭新輝局長、教育部聯絡處督導孟繁宇、校長陳威介等人合力擊破代表網癮、性騷擾、毒品、霸凌及歧視的氣球，象徵

南市推動友善校園之決心。

黃偉哲表示，今年度推動重點為「健康上網」，網路世界潛藏許多危機，呼籲學生使用網路時應優先注意個資保護及隱私安全，閱覽網路資訊也要客觀看待、多查證、多思考，避免衝動留言或轉發不實訊息，更要懂得自我保護及求助。另今年也持續推動「強化校園安全防護措施」、「落實COVID-19因應」、「防制校園霸凌」、「強化校園自殺防治工作」、「防制學生藥物濫用」等議題，鞏固友善校園基礎，建構安全學習環境。

黃偉哲也呼籲學生不要沉迷網路，他說，對岸大陸強制規定學生只能在周末玩3小時的網路遊戲，雖然台灣不會用政府力量去規定，但也希望不要沉迷，以免影響課業。

鄭新輝說，108課綱已將「資訊科技」列為國、高中之授課時數與必修科目，延續「防治數位性別暴力」主題，今年進一步推展資安素養工作，小學階段則採課程融入或安排於彈性學習課程實施。今年度著重「健康上網」議題更大大地提醒我們網路已然成為人們生活之不可或缺，引導孩子學會辨識網路資訊及強化反思能力，才能啟發生命潛能、陶養生活知能、促進生涯發展並盡到涵育公民責任。