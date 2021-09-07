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台南小黃公車即時動態資訊上線！首創車上空位查詢服務
在偏遠地區行駛的台南「小黃公車」動態資訊系統即日起上線，民眾在大台南公車網頁、APP也可查詢小黃公車的即時動態，並首創可查看車上空位，提供線上預約，同時，沿線智慧站牌會同步更新，讓偏鄉民眾省去候車時間，事先掌握車上載客情形，疫情期間也能避免群聚。
南市交通局長王銘德表示，「小黃公車」是以計程車行駛偏鄉地區的公車路線，不但較大型巴士節省成本，更可提供彈性路線及預約時段，解決偏遠地區公共運輸不便的問題，2年前陸續在玉井、白河、左鎮、龍崎等區上線營運，目前已有11條路線。
王銘德說，一般公車車內透過安裝車機可進行GPS定位，在系統上顯示即時資訊讓民眾查詢，但小黃公車車體小，空間和電力都無法安裝工業級車機設備，因此小黃公車之前僅能由電話預約，影響服務便利性。交通局利用司機的智慧型手機取代公車車機，進行定位和傳輸訊號，才成功把小黃公車整合進動態系統，現在大台南公車官網、APP、智慧站牌都可看到小黃公車即時動態，包括車輛目前位置和預估到站時間，可供民眾查詢固定班次的小黃公車何時到站。
第2大功能則是全台首創「車上空位查詢」，因小黃公車座位數有限，民眾可透過APP看到每一班次的車內空位數，事先掌握車上載客情形，疫情期間也可作為參考避免群聚。
另外，以前小黃公車只能採電話預約，現在2人以上同行、搭車前一日下午5點前也可用線上預約。公共運輸處長吳俁之表示，使用智慧型手機的民眾請更新APP至最新版，不方便上網的民眾也可撥打（06）2998484（我坐坐巴士巴士）由專人服務。
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