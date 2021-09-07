疫後拚觀光 關子嶺嶺頂旅遊資訊站重新開張
疫後拚觀光，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處近日完成嶺頂旅遊資訊站整修，提供更豐富旅遊資訊，歡迎遊客來台南白河關子嶺風景區旅遊時多利用。
位於關子嶺嶺頂公園的嶺頂旅遊資訊站，西拉雅國家風景區管理處整修完工後，資訊站揉合了《關子嶺之戀》音樂的元素意象、日式木作、溫泉等元素，本月起安排志工人員進駐，提供旅遊諮詢、旅遊導覽影片播放、旅遊摺頁索取、紀念章等服務。
西拉雅風管處說，現場並設有日式浴衣展示櫃，配合防疫目前暫停日式浴衣借用服務，未來將配合疫情另外公告開放借用，提供遊客浴衣體驗，也可在嶺頂公園內拍照留下寶貴旅遊記憶。
西拉雅風管處表示，嶺頂公園富有歷史記憶的場域，各時代都曾在此留下歲月鑿痕；它曾是日據時期的神社，也曾是關嶺國小，之後又是孔廟大成殿，而現在西拉雅管理處再次翻修建築，並設置旅遊資訊站，提供遊客多元旅遊服務。
沿著公園內階梯往下走，還有吳晉淮雕像廣場，吳晉淮日語、台語創作歌曲超過200首，紅極一時的《關子嶺之戀》流傳迄今，讓初次造訪遊客多了驚喜。
更多資訊可連結
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處官方網站：
https://www.siraya-nsa.gov.tw/
西拉雅國家風景區管理處官方臉書粉絲專頁
https://www.facebook.com/sirayatrip/
台灣好行官網:
https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend
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