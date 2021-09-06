新興閣掌中劇團第5代傳人鍾任壁辭世 享耆壽90歲

雲林縣著名的新興閣掌中劇團第5代傳人鍾任壁，本月5日晚間10點辭世，享耆壽90歲，經家屬同意，雲林縣政府今天代為發布這項訊息，並表達哀悼與敬意；新興閣掌中劇團現已由第6代、第7代傳人接掌，並傳承傳藝精神，持續在國際、國內及校園推廣布袋戲文化。

鍾任壁出身雲林縣西螺鎮，為新興閣掌中劇團第5代傳人，縣府文化觀光處表示，新興閣屬於傳自福建漳州紹安的潮調布袋戲，為譜系清晰且久遠的布袋戲流派，不僅全程參與布袋戲在台流傳、發展的過程，更是其中推波助瀾的重要力量之一。

縣長張麗善說，縣府去年開始為鍾任壁拍攝紀錄片，近期才剛完成，不料就接到布袋戲大師鍾任壁辭世的消息，內心無限傷感，她回憶，鍾任壁每次出席演出場合，總是西裝筆體亮相，因此有「布袋戲紳士」之稱。

張麗善還說，鍾任壁一生投入布袋戲，包含布袋戲紮根、推廣及文化宣揚活動，他都極為重視，將掌中藝術傳遞到每個角落，讓偶戲文化得以傳承，扶藝術於不輟。

文觀處長陳璧君表示，鍾任壁在國內創下2萬場以上的演出紀錄，也曾帶著布袋戲到各國表演，總計超過60個國家、演出超過600場次，足跡遍及亞、歐、美、澳等地，甚至將布袋戲傳藝予日本的女弟子。

陳璧君說，鍾任壁將布袋戲文化，開支散葉至世界各地，讓最道地的掌中文化，成為精緻的藝術，揚眉國際，也經常在演出時，不忘推廣雲林和台灣物產與文化，可謂「布袋戲文化外交」重要推手，一生中也獲獎無數，包括民族藝術薪傳獎、文化特別貢獻獎、布袋戲終身成就獎等，也被英國劍橋國際傳記中心International Biographical Center 選為21世紀台灣偶戲表演藝術傑出人物，在布袋戲文化的地位舉足輕重。