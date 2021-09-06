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台中市世脊聯獅子會跨縣捐愛 送雲林家扶超音波消毒門

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
台中市世脊聯獅子會長楊仁德會同獅友今天捐贈最先進的超音波感應噴霧消毒門給雲林家扶，讓社工和家扶孩童防疫更安全。記者蔡維斌／攝影
台中市世脊聯獅子會長楊仁德會同獅友今天捐贈最先進的超音波感應噴霧消毒門給雲林家扶，讓社工和家扶孩童防疫更安全。記者蔡維斌／攝影

台灣世界脊柱健康聯盟總會首席執行長、也是台中市世脊聯獅子會長楊仁德，今偕同獅友從台中跨縣市到雲林捐贈「超音波自動噴霧防疫門」給雲林家扶中心，這也是雲林慈善機構第一座最先進的超音波感應式清毒門，保障社工和家扶孩童防疫更安全。。

今天捐贈儀式由家扶基金會副主委李萬吉主持，並感謝家扶總會副執行長劉國璋從中穿針引線，引薦捐贈該防疫門，楊仁德親自操作並說明超音波自動噴霧防疫門是目前國內最先進的防疫消毒門，強調不僅噴霧無死角，並使用最安全的iSafe Aqua艾安全電解消毒水。

他說，這套設備含防疫地毯、微電感應器等，目前大多只有公部門機關裝設使用，只要靠近消毒門會從底層噴霧，先消毒腳部，確保鞋子沾粘更多病毒先行消毒，隨後走進消毒門隨即接受全身性消毒，噴霧無死角，防疫效果尤佳。

這部先進的消毒門安裝在家扶北港服務中心大門，也是雲林慈善機構使用第一部最先氣的自動感應消毒門，家扶總會副執行長劉國璋表示，雲林家扶平常提供社區興力方案、茉莉共讀苗圃、吉他才藝隊等多元課程，許多孩子經常出入家扶，有了這一套先進的消毒設備，防疫疫安全多了一層保護。

台中市世脊聯獅子會長楊仁德會同獅友今天捐贈最先進的超音波感應噴霧消毒門給雲林家扶，讓社工和家扶孩童防疫更安全。記者蔡維斌／攝影
台中市世脊聯獅子會長楊仁德會同獅友今天捐贈最先進的超音波感應噴霧消毒門給雲林家扶，讓社工和家扶孩童防疫更安全。記者蔡維斌／攝影
台中市世脊聯獅子會長楊仁德會同獅友今天捐贈最先進的超音波感應噴霧消毒門給雲林家扶，讓社工和家扶孩童防疫更安全。記者蔡維斌／攝影
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台中市世脊聯獅子會長楊仁德會同獅友今天捐贈最先進的超音波感應噴霧消毒門給雲林家扶，讓社工和家扶孩童防疫更安全。記者蔡維斌／攝影
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家扶中心 北港 獅子會

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