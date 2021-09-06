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疫情下「生活採買」成壓力 10企業捐雲林弱勢400福氣箱

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
福氣箱中裝有畜產品、咖啡包及營養飲品、素肉鮮食包與雞精等營養食品。記者陳苡葳／攝影
福氣箱中裝有畜產品、咖啡包及營養飲品、素肉鮮食包與雞精等營養食品。記者陳苡葳／攝影

疫情變化多端，今年5月中的3級警戒，不僅衝擊雲林縣弱勢家庭生計，甚至其中有家庭領不到任何紓困補助，還好縣內社會福利團體的物資及捐款受贈也連帶降一半，大家都只能咬牙苦撐；雲林科技大學EMBA學生今天合捐400箱裝有多樣食品的「福氣箱」，分送華山、家扶與大慈等社福團體，讓獨居長者、弱勢家庭與育幼院童減少支應生活物資的壓力，在疫情寒冬中擁有溫飽。

社會物資及愛心捐款，因為疫情也遇上寒冬。一心育幼院長陳慶良說，院內33位院童，從3級警戒開始停課到新學年度開學，時間長達3個多月，物資入不敷出、幾乎快見底，社工苦笑「再不開學，就要被吃倒！」真是寫實情形。

華山基金會雲林站長楊舒婷說，弱勢長者多數行動不便，生活經濟也是一大問題，據調查，今年獲贈的物資和捐款，與去年相比下降4成多，能獲這批生活物資，是長者生活的及時雨。

雲林家扶中心社工督導歐厚成說，家扶家庭有近5成受到影響，多半家庭經濟來源者多是從事服務業，因受無薪假或班別減少而減少經濟來源，且上月多處地區受雨災影響需重建家園，這批物資將以家中子女人口多、有明顯受災、無法申領任何補助者為發放基準。

疫情重創各個產業及領域，今天發起福氣箱捐贈行動的漢典食品、昇樺食品、弘陽食品、台全珍豬、鈺統食品、雲林古坑咖啡企業、嘉楠食品、三好國際酒店、千巧谷樂園、綠田國際等10家企業，其實也都是疫情下的受災戶。

千巧谷牛樂園牧場董事長黃吉雄不諱言，疫情升溫階段，觀光人潮只剩零，沒有人敢出門遊玩，因此他們只能夾縫中求生存、主動出擊，將樂園的主打商品麵包，用麵包車開出去一顆一顆的賣。

此次由雲科大工業管理系教授鄭博文穿針引線，幫助這些企業主度過產業難關之後，趁著這波疫情降溫趨勢，大家紛紛表達希望能付出棉薄之力的意願，終在縣府幫忙下，促成這樁好事，也相信危機就是轉機，仍會整合產官學持續做下去。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞及社會處長林文志等人，今天代表社福團體受贈這批物資。張麗善說，社會愛心是隱形的翅膀，畜產品、咖啡包及營養飲品、素肉鮮食包與雞精等，都是營養好物，盼舒緩受助家庭的採買支出，暫有喘息空間，度過眼前關卡。

雲林科技大學EMBA學生今天合捐400箱裝有多樣食品的福氣箱，將分送華山、家扶與大慈等社福團體。記者陳苡葳／攝影
雲林科技大學EMBA學生今天合捐400箱裝有多樣食品的福氣箱，將分送華山、家扶與大慈等社福團體。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）、副縣長謝淑亞（右一）今天代表社福團體受贈雲林科技大學EMBA學生合捐的福氣箱。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）、副縣長謝淑亞（右一）今天代表社福團體受贈雲林科技大學EMBA學生合捐的福氣箱。記者陳苡葳／攝影
今天捐贈福氣箱的雲林科技大學EMBA學生，皆來自縣內各大企業，縣長張麗善（左四）、副縣長謝淑亞（右一）代表受贈。記者陳苡葳／攝影
今天捐贈福氣箱的雲林科技大學EMBA學生，皆來自縣內各大企業，縣長張麗善（左四）、副縣長謝淑亞（右一）代表受贈。記者陳苡葳／攝影

疫情 捐款

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