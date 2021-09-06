崑山科大台積電基金會合作 助雲林南投偏鄉樂齡共餐

崑山科大執行「偏鄉數位創新服務計畫」，服務花蓮、苗栗、雲林、南投、嘉義及高雄等地偏鄉社區。校方今天表示，與台積電慈善基金會惜食計畫共同合作，將持續每周贈送400顆奇美食品冷凍包子給雲林口湖老人福利協進會100多位長輩，並贈長期為社區供餐的南投縣樂齡學習示範中心全新廚房設備，關懷社會。

崑山科大表示，除引進台積電慈善基金會資源，也與電子商務平台「小農電商」合作，推廣偏鄉有機農產品，也與「G0V台灣零時政府」合作，鏈結外部資源捐贈80組防疫隔板給雲林口湖老人福利協進會及南投縣樂齡學習示範中心，讓長輩在社區共餐時也能安心防疫用餐。

偏鄉數位創新服務計畫由教育部補助、協助「深耕在地特色及數位轉型」，鼓勵大專院校師生運用所學專長，組成數位創新團隊，投入偏鄉服務。

崑大計畫主持人、副校長鐘俊顏表示，這次計畫深入了解在地需求，挹注長期外部資源，落實大學社會責任，感謝台積電慈善基金會董事長張淑芬響應，將資源提供給有需求偏鄉地區，達到珍惜食物不浪費、銀髮共餐目的。

雲林縣口湖鄉老人福利協進會督導吳國良感謝台積電慈善基金會提供的美味包子，「是大家下午最好的點心，每一口都充滿感激與溫暖。」