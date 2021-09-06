快訊

新北公布幼兒園老師足跡 捷運、公車、購物中心都入列

第九輪開放打BNT疫苗？ 陳時中鬆口：有可能

蘆竹溝反對設置太陽光電 南市府尋求最佳方案

中央社 / 台南6日電

台南市議會今天召開「蘆竹溝反對設置太陽光電請願案」專案報告。為消弭地方疑慮，南市經發局已函請中央部會協調，傾聽訴求充分說明，一同尋找社區與綠能設施共存最佳方案。

議會今天進行「蘆竹溝反對設置太陽光電請願案」專案報告，由經濟發展局長陳凱凌及相關局處首長列席。

對於市議員提出包括低頻噪音、不利農地耕作等問題。陳凱凌說，會後將盡快安排環保局、相關單位，以及當地居民，共同會勘了解太陽能光電板運行產生問題，如有環保疑慮，會依相關規定依法處置並向中央反映。

台南市重視永續經營，致力發展綠能，在市長黃偉哲執行十大策略及十大目標下，太陽光電總體設置成績斐然，南市府依中央法令嚴格審查地面型太陽光電。

案場開發有北門區蘆竹溝社區居民陳情聲音，南市府多次協調溝通並責成業者承諾後續開發安全，為深化綠能設置地方溝通、避免良善政策衍為爭端，發函邀集經濟部能源局召開協調會，與地方上面對面溝通說明。

經發局表示，中央能源轉型與台南陽光電城總體政策發展，攸關全民福祉長期規劃歷程，南市府重視兼顧生態及在地民意，協調業者善盡地方溝通責任。

蘆竹溝太陽光電業者自民國109年8月至今年7月間，共赴北門召開4場說明會，提出四大保證，包括進行長期水質監測並公開報告、規劃施作至少30%的隔離綠帶，退縮範圍達10公尺、採行生態工法施工避免影響周遭農地使用及作物生產環境、保證使用清水發電無污染。

雖業者就民眾疑慮具體提出因應措施，仍未達開發共識，南市府基於依法行政，在業者經法定程序於108年5月30日經經濟部能源局核發同意備案，並於109年3月取得經濟部施工許可，為消弭地方疑慮，已函請中央部會進入協調，傾聽訴求充分說明，一同尋找社區與綠能設施共存最佳方案。

北門 農地

延伸閱讀

台積電確定進駐高雄！高市經發局：不評論 但努力爭取

打造溪北產業重鎮 南市開發七股科技工業區

高鐵台南站前4.3公頃市地開發案各方關注 議會現勘進度

台南購物節抽獎今年沒房子 黃偉哲「會再想辦法」

相關新聞

疫情下「生活採買」成壓力 10企業捐雲林弱勢400福氣箱

疫情變化多端，今年5月中的3級警戒，不僅衝擊雲林縣弱勢家庭生計，甚至其中有家庭領不到任何紓困補助，還好縣內社會福利團體的...

崑山科大台積電基金會合作 助雲林南投偏鄉樂齡共餐

崑山科大執行「偏鄉數位創新服務計畫」，服務花蓮、苗栗、雲林、南投、嘉義及高雄等地偏鄉社區。校方今天表示，與台積電慈善基金...

「老臺新藝」嘉雲南老戲院結盟 重定位表演賦予新生命

嘉義縣政府今年向文化部爭取影視音計畫「老戲院新舞台」，結盟雲林、台南共4家老戲院，共獲800萬元補助，縣長翁章梁偕同雲林...

警察站崗快減速 台南市北區要道設置人形立牌奏效

台南市北區中華北路為北區外環主要道路之一，由於往來車流量，車速快，不少開車或騎車的民眾今天從安南區鹽水溪橋行經中華北路一...

想買台南道地麻豆文旦？ 文旦王評選結果看這裡

中秋將至、想買文旦嗎？台南市政府舉辦文旦評鑑大賽，成績今天出爐，今年賽事共80名農友報名，經果園管理和果品外觀、糖度、肉...

樂活有機農園專區使用率低 嘉縣審計室審核縣府缺失

嘉義縣府規畫設置的樂活有機農園專區由，2017年委外招標交棉花田有機農場公司取得經營權，投資約1億元；審計部嘉義縣審計室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。