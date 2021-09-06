蘆竹溝反對設置太陽光電 南市府尋求最佳方案

台南市議會今天召開「蘆竹溝反對設置太陽光電請願案」專案報告。為消弭地方疑慮，南市經發局已函請中央部會協調，傾聽訴求充分說明，一同尋找社區與綠能設施共存最佳方案。

議會今天進行「蘆竹溝反對設置太陽光電請願案」專案報告，由經濟發展局長陳凱凌及相關局處首長列席。

對於市議員提出包括低頻噪音、不利農地耕作等問題。陳凱凌說，會後將盡快安排環保局、相關單位，以及當地居民，共同會勘了解太陽能光電板運行產生問題，如有環保疑慮，會依相關規定依法處置並向中央反映。

台南市重視永續經營，致力發展綠能，在市長黃偉哲執行十大策略及十大目標下，太陽光電總體設置成績斐然，南市府依中央法令嚴格審查地面型太陽光電。

案場開發有北門區蘆竹溝社區居民陳情聲音，南市府多次協調溝通並責成業者承諾後續開發安全，為深化綠能設置地方溝通、避免良善政策衍為爭端，發函邀集經濟部能源局召開協調會，與地方上面對面溝通說明。

經發局表示，中央能源轉型與台南陽光電城總體政策發展，攸關全民福祉長期規劃歷程，南市府重視兼顧生態及在地民意，協調業者善盡地方溝通責任。

蘆竹溝太陽光電業者自民國109年8月至今年7月間，共赴北門召開4場說明會，提出四大保證，包括進行長期水質監測並公開報告、規劃施作至少30%的隔離綠帶，退縮範圍達10公尺、採行生態工法施工避免影響周遭農地使用及作物生產環境、保證使用清水發電無污染。

雖業者就民眾疑慮具體提出因應措施，仍未達開發共識，南市府基於依法行政，在業者經法定程序於108年5月30日經經濟部能源局核發同意備案，並於109年3月取得經濟部施工許可，為消弭地方疑慮，已函請中央部會進入協調，傾聽訴求充分說明，一同尋找社區與綠能設施共存最佳方案。