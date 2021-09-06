雲林高梁契作省水防地層下陷 金酒樂與農民合作

媒體報導，雲林縣政府力推種植高梁，並與金門酒廠簽約契種，省水抗旱又可緩解地層下陷。金門酒廠公司今天對此指出，雖與中南部高粱契種成本高於外購20%，但願為台灣投注更多心力。

蘋果新聞網今天報導指出，今年上半年全台大旱，雲林縣政府積極推廣旱作，減少灌溉並防治地層下陷衝擊高鐵；同時為避免民眾廣種落花生及蒜頭影響價格，8月中起力推省水作物「高梁」，並與金門酒廠簽約契種，透過加碼補貼與契作價格保證，增加轉作誘因。

對此，金酒公司副總經理陳啟展表示，金酒關注台灣農業發展，也了解農民為了灌溉水稻等農作物，超抽地下水造成地層下陷，恐進而衝擊高鐵沿線。

他說，高粱是省水、省力作物，不但可以幫助解決台灣地下水超抽、地層下陷，也有助因應農村人力老化造成農力不足問題。

陳啟展指出，初步估算，金酒與台灣中南部農民進行高粱契作所需成本，高於外購成本的2成，但站在本土企業立場，金酒願意善盡社會責任，為台灣投注更多心力，成為更接地氣的企業。

金酒表示，公司已與農委會合作，協助各縣市農會推展高粱契作，率先展開的是雲林縣土庫鎮農會，未來還將陸續與其它地區農會簽約契種。

金酒指出，除了金門本地種植的高梁，釀造高粱酒的主要原料高粱也有來自外購，包括中國東北、澳洲及中南美洲。