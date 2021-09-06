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「老臺新藝」嘉雲南老戲院結盟 重定位表演賦予新生命

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府向文化部爭取影視音計畫「老戲院新舞台」，結盟雲林、台南共4家老戲院，縣長翁章梁（右三）上午在大林鎮萬國戲院宣布系列活動12日登場。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府向文化部爭取影視音計畫「老戲院新舞台」，結盟雲林、台南共4家老戲院，縣長翁章梁（右三）上午在大林鎮萬國戲院宣布系列活動12日登場。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府今年向文化部爭取影視音計畫「老戲院新舞台」，結盟雲林、台南共4家老戲院，共獲800萬元補助，縣長翁章梁偕同雲林、台南市及老戲院代表，上午在大林鎮萬國戲院結盟，宣布為期近1個月系列活動12日登場。

「老臺新藝」系列活動串聯雲林大復、嘉縣萬國、台南今日、永成共4家戲院，推出系列精彩演出，並與高雄皮影戲館合作，引進高雄皮影戲劇團在雲嘉南演出，國家電影中心免收權利金，提供不同主題老電影播放。

系列活動還有經典台語歌舞劇、老歌、民歌、布袋戲等演出，為讓年輕人親近老戲院對話，安排手機攝錄影、廣播劇、影像故事創作等工作坊，引入專業師資及教學資源，讓萬國戲院成為學習表達自我創造空間，提供大專院校表演藝術、影視音等學系發表及演出舞台。

翁章梁偕同議員許有疆、劉雅文、吳思蓉、嘉縣文觀局副局長李茂鐘、雲林文觀處表藝科長沈郁琪、台南市文化局專委黃宏文，共同結盟，高雄歷史博物館代表及地方人士 共襄盛舉。

「重新定位老戲院新舞台，賦予新生命！」翁章梁說，老戲院注入新的表演藝術能量，不論布袋戲、老歌演唱、老電影播映等，都會在老臺新藝計畫亮相，穿梭古今，因應疫情，遵照文化部防疫指引做好規範，才能順利演出。

流行歌曲作詞人許常德說，「電影院就像明星生涯，有起有落，維持經營要靠毅力與貴人相挺」，「老臺新藝」靠所有對老戲院有承諾人一棒接一棒傳承毅力撐住。

活動期間12日起到10月10日，地點在4間老戲院，表演時間節目內容，請上嘉義縣文觀局官網、臉書，嘉縣萬國戲院獨家上演，觀眾只要跨縣市集滿3個活動章戳（如雲林1個嘉義2個），即送限定款爆米花，看好戲，拿好禮。

嘉義縣政府向文化部爭取影視音計畫「老戲院新舞台」，結盟雲林、台南共4家老戲院，縣長翁章梁偕同雲林、台南市及老戲院代表，上午在大林鎮萬國戲院結盟。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府向文化部爭取影視音計畫「老戲院新舞台」，結盟雲林、台南共4家老戲院，縣長翁章梁偕同雲林、台南市及老戲院代表，上午在大林鎮萬國戲院結盟。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府向文化部爭取影視音計畫「老戲院新舞台」，縣長翁章梁偕同雲林、台南市及老戲院代表，上午在大林鎮萬國戲院結盟。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府向文化部爭取影視音計畫「老戲院新舞台」，縣長翁章梁偕同雲林、台南市及老戲院代表，上午在大林鎮萬國戲院結盟。圖／嘉縣府提供

電影 翁章梁 嘉義

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