新版台南好康券發行 住宿可獲逾500種消費優惠

台南市政府今天宣布發行新版台南好康券，今天起至明年2月6日在台南市的合法旅宿住宿就可免費獲得，憑券可到合作店家享有超過500種消費優惠，還可登錄下載公車免費乘車券。

台南市政府上午在台南晶英酒店辦理新版台南好康券發表會，由市長黃偉哲出席說明發行內容，邀請民眾到台南一遊。

黃偉哲表示，台南市政府在去年暑假發行的台南好康券廣受好評，使用後滿意度近8成，今年再度推出進階版台南好康券，今天起到明年2月6日，住宿台南合法旅宿即可免費獲得，提供食、宿、遊、購、行超過500種優惠。

他說，台南好康券算是振興五倍券的加碼，優惠內容是針對各個旅遊族群量身打造，如學生族、新鮮人、年輕小資族及家庭旅遊等，市府近期也規劃總爺和風文化祭、新營甜蜜節、台南購物節、台南關子嶺溫泉美食節、台南市水域遊憩體驗、台南國際音樂節等活動，讓遊客可安排最適合自己的遊程。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南好康券除了可享店家專案優惠，另外還有好康4重奏，第1重「台南集好康」、第2重「電子免費乘車券」、第3重「填寫問券抽全家禮物卡」、第4重「集滿食宿遊購行5類集章抽大禮」，共準備逾百項獎品，詳細活動辦法可至活動官網查詢。