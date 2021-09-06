想買台南道地麻豆文旦？ 文旦王評選結果看這裡

中秋將至、想買文旦嗎？台南市政府舉辦文旦評鑑大賽，成績今天出爐，今年賽事共80名農友報名，經果園管理和果品外觀、糖度、肉質等項目評分，最後由25名農友得獎，麻豆區郭李春梅勇奪特等獎，獲「台南文旦王」殊榮。

市長黃偉哲今天頒獎給獲選農友， 他表示，距離中秋還有兩個多禮拜，除祝福台南文旦內銷一路長紅，南市府更會努力開闢外銷市場，讓更多國外朋友能夠品嘗到文旦的美味，不過也拜託農友們，台南文旦完售後，千萬不要拿別的地方的文旦來混充，務必顧好台南文旦的金字招牌。

負責評選的嘉義大學名譽教授呂明雄表示，台南文旦評鑑制度非常嚴格，為配合政府推廣友善農耕，第一關即為果園環境的評審，第二關則是採果進行372項的檢驗，最後再進行果品品鑑，所有競爭者水準相當高，分數相差也相當接近，可見在柚農用心的照顧下，台南文旦的品質逐漸提升也愈趨穩定。

農業局表示，文旦在台南栽培歷史悠久，全市栽培面積約1109公頃，一直是南市重要經濟果樹，近年南市府積極輔導農友建立健康、安全及永續的生產觀念，施行草生栽培，注重生態平衡，並推動「南得極品」產地標章，打造台南優質農產品自有品牌，以提供消費者無農藥殘留、在地生產的安心食材，提升南市農產品知名度。

本屆文旦大賽共選出特等獎1名、頭等獎3名、優等獎5名及良等獎16名，總計25名，得獎名單如下：

※特等獎 ： 郭李春梅。

※頭等獎 ： 郭榮文、謝李金猜、林秋木。

※優等獎 ： 吳育棠、林靜瑜、胡文瑞、陳國益、謝茂傳。