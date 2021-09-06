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雲林麥寮鄉宣布 將普發現金3000元

中央社 / 雲林縣6日電

雲林縣麥寮鄉長蔡長昆今天證實，為配合中央振興五倍券，全鄉普發新台幣3000元「振興金」，全鄉約4萬8000人需1.4億元，公所將自籌經費發放。

蔡長昆表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響生意難做，鄉民收入大減，為照顧鄉民，並帶動消費，公所在3日的代表會臨時會提案，每名鄉民發放3000元，「沒有排富、人人有獎」，獲全數代表一致通過。

蔡長昆指出，麥寮鄉因有台塑六輕，每年所繳納的地方稅，包括房屋稅、地價稅，公所每年約有3到4億元的自有財源，扣除其他固定預算支出，要挪出1.4億元作為「振興金」財源應該不會有太大的財政負擔。

蔡長昆說，麥寮鄉公所此項決定，成為國內唯一以鄉為單位加碼發送「振興金」的鄉鎮。至於發放方式，蔡長昆提到，原規劃撥入帳，但考量全鄉約有600人的帳戶遭法院假扣押，一旦匯入帳戶就會被扣除，所以究竟要發現金或直接入帳待研議。

蔡長昆強調，此提案雖然獲得全數代表同意，仍須縣府主計單位同意才可施行。雲林縣府主計處長蔡蓮日回應，鄉鎮公所是預算獨立的單位，只要符合預算法規，鄉鎮長即可指示公所相關課室自行辦理，不必主計單位同意。

另外嘉義市上月底宣布加碼普發現金2000元，隔日出現遷入人口暴增，被形容另類的鮭魚之亂；麥寮鄉公所已訂定普發對象為今年8月31日前設籍麥寮鄉者，許多在麥寮鄉工作的外地人向隅。

疫情 嘉義

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