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樂活有機農園專區使用率低 嘉縣審計室審核縣府缺失

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府規畫設置的樂活有機農園專區由，2017年委外經營；嘉縣審計室審核發現，樂活專區土地使用率低，縣府指廠商投資設施改善。記者魯永明／翻攝
嘉義縣府規畫設置的樂活有機農園專區由，2017年委外經營；嘉縣審計室審核發現，樂活專區土地使用率低，縣府指廠商投資設施改善。記者魯永明／翻攝

嘉義縣府規畫設置的樂活有機農園專區由，2017年委外招標交棉花田有機農場公司取得經營權，投資約1億元；審計部嘉義縣審計室審核發現，樂活有機專區土地使用率低，經營廠商未依計畫內容及期程完成溫室設施，應改善。

審計室說，縣府為提升農產競爭力，推動環保永續經營，向台糖承租六腳鄉蒜頭段863號等9筆土地44.793公頃，設樂活有機農園專區，興建道路排水、蓄水池、灌溉管線雨水回收系統等基礎建設， 2017年3月31日將專區委託廠商經營管理。

審核經營管理情形，區內近4成土地連續2年未使用，土地使用率偏低，溫室建置面積僅為原核定計畫面積3成，未能依核定經營利用計畫執行，未列管追蹤廠商投資興建成本及工作預定時程表，任由廠商自行減少興建項目、規模及經費；園區水源長期不足，影響耕種意願及收益，部分溫室未興建，無法與預留雨水回收系統全面連接使用，未能發揮財物效益。

縣府農業處說，有機專區約44公頃，可耕地約34.18公頃，因2018年823豪雨淹水，農作損失及農機具設備損失嚴重，園區經營趨於保守，去年下半年及今年上半年遇乾旱，致部分田區原規畫生產水稻申報休耕，仍維持田區種植率達60至72%，露天區種南瓜甜玉米等作物為主。

廠商以滴灌或人工拉管灌溉，達節水栽培目的，休耕土地栽植向日葵等景觀作物，溫室栽植作物包含長豇豆、絲瓜、西瓜、洋香瓜、小黃瓜、番茄、百香果、玉米等。近期溫室完成收穫清園整理中，9月進行新植彩色番茄，露天田區持續種南瓜、甜玉米及秋葵。

目前有機認證（含轉型期）已達33.231公頃 (占全區97.7%)，經營廠商棉花田有機農場已投資設施興建累計約9326萬6千元，農機具等設備累計約736萬5千元。

嘉義縣府規畫設置的樂活有機農園專區由，2017年委外經營；嘉縣審計室審核發現，樂活專區土地使用率低，縣府指廠商投資設施改善。記者魯永明／翻攝
嘉義縣府規畫設置的樂活有機農園專區由，2017年委外經營；嘉縣審計室審核發現，樂活專區土地使用率低，縣府指廠商投資設施改善。記者魯永明／翻攝
嘉義縣府規畫設置的樂活有機農園專區由，2017年委外經營；嘉縣審計室審核發現，樂活專區土地使用率低，縣府指廠商投資設施改善。記者魯永明／翻攝
嘉義縣府規畫設置的樂活有機農園專區由，2017年委外經營；嘉縣審計室審核發現，樂活專區土地使用率低，縣府指廠商投資設施改善。記者魯永明／翻攝
嘉義縣府規畫設置的樂活有機農園專區由，2017年委外經營；嘉縣審計室審核發現，樂活專區土地使用率低，縣府指廠商投資設施改善。記者魯永明／翻攝
嘉義縣府規畫設置的樂活有機農園專區由，2017年委外經營；嘉縣審計室審核發現，樂活專區土地使用率低，縣府指廠商投資設施改善。記者魯永明／翻攝

花田 嘉義

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