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嘉林管處推「鰲鼓秋之森」 中秋在家做樹木拼貼手作

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義林區管理處秋節連假，舉辦「鰲鼓秋之森」活動，蒐集台灣常見的果實與種子等，讓民眾連假期間也可以創作出秋意濃的樹木造型拼貼。圖／嘉義林管處提供
嘉義林區管理處秋節連假，舉辦「鰲鼓秋之森」活動，蒐集台灣常見的果實與種子等，讓民眾連假期間也可以創作出秋意濃的樹木造型拼貼。圖／嘉義林管處提供

秋節將近，明天農曆白露，秋意漸濃，林務局嘉義林區管理處為秋節連假，舉辦「鰲鼓秋之森」活動，蒐集台灣常見的果實與種子等，讓民眾連假期間也可以創作出秋意濃的樹木造型拼貼。

嘉義林管處說，明天到9日3天內，只要在「鰲鼓濕地粉絲團」臉書專頁，完成線上指定任務，就有機會得到DIY材料包1份，秋節除在家動動嘴巴吃大餐，也來動動手指，活動限量60份，免費參與，趕緊卡位搶名額。

秋節闔家團圓日子，也是感謝土地賜萬物豐收節日，森林中樹木也開始結實纍纍，呈現豐饒景致，「鰲鼓秋之森」以樹為概念出發，象徵種子與大地間循環與生生不息，利用常見植物素材，拼貼出「樹」的意象。

材料包不但保留種子原始的線條與造型，民眾更能在享受創作樂趣的同時，認識台灣常見樹木與果實。嘉義林管處表示，製作過程簡單且饒富趣味，在家即可輕鬆完成，是款不分老少的手作藝術入門款。

活動參加方式簡單，60秒便能完成任務，要參加民眾明天在「鰲鼓濕地粉絲團」臉書按讚，依照活動貼文提示留言，林管處小編將在9 日抽出60名粉絲，每人可獲得材料包一份（活動寄送地點限台灣地區），活動詳情請洽東石自然生態展示館（05）3601801（周一休館）。

嘉義林區管理處秋節連假，舉辦「鰲鼓秋之森」活動，蒐集台灣常見的果實與種子等，讓民眾連假期間也可以創作出秋意濃的樹木造型拼貼。圖／嘉義林管處提供
嘉義林區管理處秋節連假，舉辦「鰲鼓秋之森」活動，蒐集台灣常見的果實與種子等，讓民眾連假期間也可以創作出秋意濃的樹木造型拼貼。圖／嘉義林管處提供

鰲鼓濕地 嘉義 連假

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