麥寮鄉加發3千振興金 主計：公所預算獨立可自行發放

雲林縣麥寮鄉通過5倍券每名鄉民加發3千元提案，鄉長蔡長昆今天證實並說明該案仍須縣府主計單位同意才可施行。雲林縣府主計處長蔡蓮日說，鄉鎮公所是預算獨立的單位，只要符合預算法規，鄉鎮長即可指示公所相關課室自行辦理，不必主計單位同意。

台塑六輕所在地的麥寮鄉代表會本月三日通過全鄉每人加發3千元「振興金」，以全鄉約4萬8千人，預計送出1.4億元的大紅包，鄉長蔡長昆說，財源沒問題，但全案仍須獲縣府主計單位同意才可施行，至於發放方式將再研議。

對此，雲林縣府主計處長蔡蓮日表示，針對地方預算編列和支出，因鄉鎮公所是預算獨立單位，只要經代表會通過同意執行，鄉鎮長即可指派公所相關課室辦理即可，甚至依預算法的「緊急墊付」可不必經代表會同意，由鄉鎮長直接執行，待日後再以臨時會審查或編列於明年度追認即可。

對於鄉鎮公所執行預算須要送縣主計單位核備或同意，蔡蓮日直言「主計是幕僚，權限沒那麼大」。她說，以這項加發振興金案，只要代表會通過同意，鄉長即可自理執行，不必經主計單位同意，主計只是提供相關法令諮詢，或若鄉鎮主計人員出現違背職務或缺失，縣府主計處才予以指正，不是所有預算執行都要主計處同意，更無所謂的核備。