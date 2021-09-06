基層診所遭疫情波及收入減 嘉義縣3間放無薪假歇業

新冠疫情持續，5月爆發本土疫情至今，目前疫情雖平穩，卻波及基層診所，嘉義縣政府勞青處說，民雄鄉有間診所申請減班4人，延長到30日；嘉縣醫師公會說，有2間診所歇業，衛福部針對配合門診量降載的醫院有補貼措施，對診所因疫情收入減少無紓困。

醫師公會理事長徐超群說，新冠疫情持續，民眾防疫天天戴口罩、勤洗手，公衛做得好，感冒患者減少，對以治療感冒占主要收入的耳鼻喉科、小兒科影響大，收入遽減，若診所雇護理師多，人事負擔加重。

徐超群指出，染疫症狀與感冒類似，醫師看診擔心染疫，診所配合衛生局打疫苗雖有收入，但部分診所受疫情波及收入減少，可能影響返鄉年輕醫師熱情，希望比照醫院降載補貼。衛生局長趙紋華說，全縣200多間中西醫診所，已知申請無薪假與歇業診所3家，比例不多，原因是否與疫情有關會再了解，並向中央反映。

勞青處說，目前共43家公司申報608名勞工減班休息（無薪假），行業有觀光旅遊、旅宿業9家；旅行業5家；批發零售業10家；製造業6家；人力仲介2家；餐飲業4家；人民團體、補習業、遊樂園、資源回收業、醫療診所、汽車貨運、教育服務業各1家。

餐飲業有增加趨勢，旅宿業人數仍最多，約佔300多人（多是縣內飯店），去年全球疫情爆發，製造業家數佔大宗，今年換成是觀光、旅宿業和旅行社，醫療診所有1家4人。