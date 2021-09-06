秋節烤肉食材帶殼蚵漲價 蚵鄉婆婆媽媽撿蚵底賺外快

嘉義縣沿海東石鄉有外傘頂洲屏障的養蚵優勢，產量占全台大宗，是知名的「蚵鄉」，上個月颱風外圍帶來強勁西南氣流，造成蚵棚災損8千萬元，秋節將近，烤肉熱門海鮮食材帶殼蚵，每斤平均漲20元，剖殼蚵也上漲；蚵仔價格好翻紅，許多婆婆媽媽頂著烈日打傘，全身包緊緊在蚵殼堆尋覓「漏網之蚵」賺外快。

撿蚵底，是蚵產業文化，也是蚵鄉的日常，漁村婆婆媽媽們辛勤地在第一次剖蚵後的蚵殼堆中，尋覓「漏網之蚵」，撿取那些被遺漏蚵仔，進行第二次剖取蚵肉，海洋牧場中，每顆蚵都是辛苦結晶，顆顆蚵蚵都不能浪費。

目前剖殼蚵產地價漲到每台斤170元，被視為次級品的「蚵底」價格也水漲船高，每台斤120至140元，手腳俐落的剖蚵好手1天可以賺千元，但烈日下露天剖蚵很辛苦，蚵婦全身包緊緊說「阮係賺艱苦錢！」

縣府漁業科長張建成說，蚵農採收牡蠣（蚵仔）鋟蚵肉後，蚵殼被運到堆置場，婆婆媽媽每人手裡都拿1支鐵鋟，忙著在廢蚵殼堆中尋找留下「蚵」，再將蚵肉鋟出來賣，稱為「撿蚵底」，「蚵底」因個頭小，價格較差，卻是漁村外快來源。

嘉義區漁會推廣部幹事陳宏聰說，目前帶殼蚵產地價每斤70元起跳，較災損前漲20元，剖殼蚵每斤170元，平均漲價20元，上月蚵棚災損嚴重，產量減少，許多成熟個頭大的蚵流入大海，蚵農損失叫苦。