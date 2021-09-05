台西工業區開發漁電共生？漁民要求中央主導電漁共生

雲林縣府最近發布將在台西工業區發展漁電共生，引起台西養殖漁民反對，今天透過立委蘇治芬邀請經濟部和國發會、能源會下鄉與民對話，漁民說，漁電設限光電40%覆蓋太不合理，強烈要求由中央主導開發「電漁共生」，以電為主漁為輔，才符合開發效益。

台西養殖權益促進會理事長林源泉和多位漁民表示，工業區停滯30年未徵收、未開發，千餘公頃廣大漁溫區像棄嬰，連道路排水公共設施都卡關一直無法改善，還要漁民自己花錢修路，工業區原就屬於丁種工業用地，直接開發光電占比較高，對養殖轉型較有利，他們拒絕以覆蓋率偏低的漁電共生來開發。

本身經營10甲魚塭的養殖促進會執行長蔡文志也說，台西工業區是丁種工業用地，本來就可直接開發光電區，不能和漁電共生先行區混為一談，漁電的光電覆蓋率只40%，且又有5公頃為單位的開發限制，養殖生產率規定要70%，設限太多且漁民收入又少，不符轉型效益。

魚塭業者說，文蛤養殖年年暴斃嚴重，很難保證產出達70%漁養，所以希望如要轉型光電就直接以丁種用地來開發光電，不要用覆蓋率低的漁電共生。立委蘇治芬說，工業區的開發具彈性，漁民想以「電主漁輔」的電漁共生也可，但一定要保留漁養才可擁有免稅和漁保，對漁民才是利多。