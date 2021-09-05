快訊

氣象局發布高雄市大雷雨即時訊息 持續至晚上7時15分

北市1境外解隔後才通知染Delta 黃珊珊：有3天接觸家人

台西工業區開發漁電共生？漁民要求中央主導電漁共生

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
經濟部工業局和國發會中央官員今天下鄉台西，就台西工業區開發光電的問題直接對話，官員一一為民解答疑問。記者蔡維斌／攝影
經濟部工業局和國發會中央官員今天下鄉台西，就台西工業區開發光電的問題直接對話，官員一一為民解答疑問。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府最近發布將在台西工業區發展漁電共生，引起台西養殖漁民反對，今天透過立委蘇治芬邀請經濟部和國發會、能源會下鄉與民對話，漁民說，漁電設限光電40%覆蓋太不合理，強烈要求由中央主導開發「電漁共生」，以電為主漁為輔，才符合開發效益。

台西養殖權益促進會理事長林源泉和多位漁民表示，工業區停滯30年未徵收、未開發，千餘公頃廣大漁溫區像棄嬰，連道路排水公共設施都卡關一直無法改善，還要漁民自己花錢修路，工業區原就屬於丁種工業用地，直接開發光電占比較高，對養殖轉型較有利，他們拒絕以覆蓋率偏低的漁電共生來開發。

本身經營10甲魚塭的養殖促進會執行長蔡文志也說，台西工業區是丁種工業用地，本來就可直接開發光電區，不能和漁電共生先行區混為一談，漁電的光電覆蓋率只40%，且又有5公頃為單位的開發限制，養殖生產率規定要70%，設限太多且漁民收入又少，不符轉型效益。

魚塭業者說，文蛤養殖年年暴斃嚴重，很難保證產出達70%漁養，所以希望如要轉型光電就直接以丁種用地來開發光電，不要用覆蓋率低的漁電共生。立委蘇治芬說，工業區的開發具彈性，漁民想以「電主漁輔」的電漁共生也可，但一定要保留漁養才可擁有免稅和漁保，對漁民才是利多。

經濟部次長曾文生、工業局副局長楊志清說，台西工業區屬綜合工業區，種電設工廠皆可，至於用地將與內政部將再做最後確認，種電計畫即可順利推行。國發會副主委施克和強調，沿海產業發展已打破過去著重土地開發，如今帶進就業和多元轉型元素，台西發展光電兼漁養，的確是條很好的出路。

雲林縣府計畫在台西工業區開發漁電共生，魚塭業者希望能以丁種工業用地選擇直接開發光電，以增加覆蓋率提高轉型收益。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府計畫在台西工業區開發漁電共生，魚塭業者希望能以丁種工業用地選擇直接開發光電，以增加覆蓋率提高轉型收益。記者蔡維斌／攝影
被編定為工業區的台西養殖區，30年來開發困難，加上妾身未明連排水和道路都無法修繕，業者指著太空包說是自己花錢堆置的，他們期待選擇最有利的方式來轉型光電。記者蔡維斌／攝影
被編定為工業區的台西養殖區，30年來開發困難，加上妾身未明連排水和道路都無法修繕，業者指著太空包說是自己花錢堆置的，他們期待選擇最有利的方式來轉型光電。記者蔡維斌／攝影
經濟部工業局和國發會中央官員今天下鄉台西，就台西工業區開發光電的問題直接對話，官員一一為民解答疑問。記者蔡維斌／攝影
經濟部工業局和國發會中央官員今天下鄉台西，就台西工業區開發光電的問題直接對話，官員一一為民解答疑問。記者蔡維斌／攝影
台西養殖業者拒絕光電覆蓋率低的漁電共生，強烈主張以產電為主漁養為輔的「電漁共生」，對魚塭開發轉型才最有利。記者蔡維斌／攝影
台西養殖業者拒絕光電覆蓋率低的漁電共生，強烈主張以產電為主漁養為輔的「電漁共生」，對魚塭開發轉型才最有利。記者蔡維斌／攝影
台西養殖業者拒絕光電覆蓋率低的漁電共生，強烈主張以產電為主漁養為輔的「電漁共生」，對魚塭開發轉型才最有利。記者蔡維斌／攝影
台西養殖業者拒絕光電覆蓋率低的漁電共生，強烈主張以產電為主漁養為輔的「電漁共生」，對魚塭開發轉型才最有利。記者蔡維斌／攝影

漁民 蘇治芬

相關新聞

台西工業區開發漁電共生？漁民要求中央主導電漁共生

雲林縣府最近發布將在台西工業區發展漁電共生，引起台西養殖漁民反對，今天透過立委蘇治芬邀請經濟部和國發會、能源會下鄉與民對...

哇！好巨大翻車魚 漁民東石外海捕抓2萬多元賣出

嘉義縣漁民清晨出海在東石鄉外海意外捕捉到，罕見出沒西部海域的巨大翻車魚，重180公斤，上午在東石魚市場展示拍賣，翻車魚又...

雲嘉南老戲院新舞台影視音計畫 明天大林萬國戲院啟動

嘉義縣政府今年向文化部提案，爭取影視音計畫「老戲院新舞台」，在大林鎮萬國戲院將提供民眾，經典台語歌舞劇、經典台語老歌、民...

寶島行善義工團蓋新家 台南東山弱勢鄉親歡喜入厝

72歲台南市東山區聖賢里盧邱姓婦人，挑起家中經濟重擔，眼疾動過手術更因疫情關係結束洗碗工作，先生二度中風現居安養中心，長...

疫情像空襲說來就來 雲林兩大景點遊客減2成

疫情再升溫，變種病毒來勢洶洶，全國緊張警戒，使得好不容易回溫的觀光業，再陷冷溫，雲林縣兩大百萬景點的北港朝天宮和古坑綠色...

蘇貞昌送禮給嘉市 「全額補助」1.6億肉品市場更新

嘉義市肉品市場提報轉型現代化，包括更新屠宰線、新增冷鏈設備等預計1億6000萬元，今天行政院長蘇貞昌前去視察，當場宣布「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。