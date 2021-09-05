台西工業區開發漁電共生？漁民要求中央主導電漁共生
雲林縣府最近發布將在台西工業區發展漁電共生，引起台西養殖漁民反對，今天透過立委蘇治芬邀請經濟部和國發會、能源會下鄉與民對話，漁民說，漁電設限光電40%覆蓋太不合理，強烈要求由中央主導開發「電漁共生」，以電為主漁為輔，才符合開發效益。
台西養殖權益促進會理事長林源泉和多位漁民表示，工業區停滯30年未徵收、未開發，千餘公頃廣大漁溫區像棄嬰，連道路排水公共設施都卡關一直無法改善，還要漁民自己花錢修路，工業區原就屬於丁種工業用地，直接開發光電占比較高，對養殖轉型較有利，他們拒絕以覆蓋率偏低的漁電共生來開發。
本身經營10甲魚塭的養殖促進會執行長蔡文志也說，台西工業區是丁種工業用地，本來就可直接開發光電區，不能和漁電共生先行區混為一談，漁電的光電覆蓋率只40%，且又有5公頃為單位的開發限制，養殖生產率規定要70%，設限太多且漁民收入又少，不符轉型效益。
魚塭業者說，文蛤養殖年年暴斃嚴重，很難保證產出達70%漁養，所以希望如要轉型光電就直接以丁種用地來開發光電，不要用覆蓋率低的漁電共生。立委蘇治芬說，工業區的開發具彈性，漁民想以「電主漁輔」的電漁共生也可，但一定要保留漁養才可擁有免稅和漁保，對漁民才是利多。
經濟部次長曾文生、工業局副局長楊志清說，台西工業區屬綜合工業區，種電設工廠皆可，至於用地將與內政部將再做最後確認，種電計畫即可順利推行。國發會副主委施克和強調，沿海產業發展已打破過去著重土地開發，如今帶進就業和多元轉型元素，台西發展光電兼漁養，的確是條很好的出路。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言