哇！好巨大翻車魚 漁民東石外海捕抓2萬多元賣出

嘉義縣漁民清晨出海在東石鄉外海意外捕捉到，罕見出沒西部海域的巨大翻車魚，重180公斤，上午在東石魚市場展示拍賣，翻車魚又稱「曼波魚」，魚腸稱「龍腸」、魚肉熱炒，深受老饕喜愛。

翻車魚常出現東部海域，罕見出沒西部海域，民眾、遊客看到這麼巨大的翻車魚，都很驚訝，驚呼說，「好大一隻魚！但不知魚名稱」，鄉民「成峻」說，這隻翻車魚是漁民在東石外海捕捉，重180公斤，已被多名魚商合買，價格2萬多元。

捕抓漁民在秋節前出海，捕獲大魚，喜獲意外之財，很開心；「成峻」在魚市場看到翻車魚，拍照上傳到在地臉書社團「東石之美」，網友紛紛按讚，有網友說，曼波魚的腸子很好吃，俗稱龍腸，是最貴的部位！