聽新聞
test
0:00 / 0:00
哇！好巨大翻車魚 漁民東石外海捕抓2萬多元賣出
嘉義縣漁民清晨出海在東石鄉外海意外捕捉到，罕見出沒西部海域的巨大翻車魚，重180公斤，上午在東石魚市場展示拍賣，翻車魚又稱「曼波魚」，魚腸稱「龍腸」、魚肉熱炒，深受老饕喜愛。
翻車魚常出現東部海域，罕見出沒西部海域，民眾、遊客看到這麼巨大的翻車魚，都很驚訝，驚呼說，「好大一隻魚！但不知魚名稱」，鄉民「成峻」說，這隻翻車魚是漁民在東石外海捕捉，重180公斤，已被多名魚商合買，價格2萬多元。
捕抓漁民在秋節前出海，捕獲大魚，喜獲意外之財，很開心；「成峻」在魚市場看到翻車魚，拍照上傳到在地臉書社團「東石之美」，網友紛紛按讚，有網友說，曼波魚的腸子很好吃，俗稱龍腸，是最貴的部位！
嘉義區漁會推廣部主任吳純裕說，翻車魚又稱曼波魚，大多在東部海域出現，是大洋性的魚種，西部海域罕見，數量少，捕抓不易，魚腸稱「龍腸」、魚肉熱炒，翻車魚食物來源主要以小型魚類、魚類幼體、魷魚和甲殼動物為食，成年翻車魚很少遭天敵，在部分地區被認為是美味，如日本、韓國、台灣，歐盟保育，法規禁止銷售翻車魚相關產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言