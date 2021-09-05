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哇！好巨大翻車魚 漁民東石外海捕抓2萬多元賣出

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣漁民清晨出海在東石鄉外海意外捕捉到，罕見出沒西部海域的巨大翻車魚，重180公斤，上午在東石魚市場展示拍賣。圖／成峻提供
嘉義縣漁民清晨出海在東石鄉外海意外捕捉到，罕見出沒西部海域的巨大翻車魚，重180公斤，上午在東石魚市場展示拍賣。圖／成峻提供

嘉義縣漁民清晨出海在東石鄉外海意外捕捉到，罕見出沒西部海域的巨大翻車魚，重180公斤，上午在東石魚市場展示拍賣，翻車魚又稱「曼波魚」，魚腸稱「龍腸」、魚肉熱炒，深受老饕喜愛。

翻車魚常出現東部海域，罕見出沒西部海域，民眾、遊客看到這麼巨大的翻車魚，都很驚訝，驚呼說，「好大一隻魚！但不知魚名稱」，鄉民「成峻」說，這隻翻車魚是漁民在東石外海捕捉，重180公斤，已被多名魚商合買，價格2萬多元。

捕抓漁民在秋節前出海，捕獲大魚，喜獲意外之財，很開心；「成峻」在魚市場看到翻車魚，拍照上傳到在地臉書社團「東石之美」，網友紛紛按讚，有網友說，曼波魚的腸子很好吃，俗稱龍腸，是最貴的部位！

嘉義區漁會推廣部主任吳純裕說，翻車魚又稱曼波魚，大多在東部海域出現，是大洋性的魚種，西部海域罕見，數量少，捕抓不易，魚腸稱「龍腸」、魚肉熱炒，翻車魚食物來源主要以小型魚類、魚類幼體、魷魚和甲殼動物為食，成年翻車魚很少遭天敵，在部分地區被認為是美味，如日本、韓國、台灣，歐盟保育，法規禁止銷售翻車魚相關產品。

嘉義縣漁民清晨出海在東石鄉外海意外捕捉到，罕見出沒西部海域的巨大翻車魚，重180公斤，上午在東石魚市場展示拍賣。圖／成峻提供
嘉義縣漁民清晨出海在東石鄉外海意外捕捉到，罕見出沒西部海域的巨大翻車魚，重180公斤，上午在東石魚市場展示拍賣。圖／成峻提供
嘉義縣漁民清晨出海在東石鄉外海意外捕捉到，罕見出沒西部海域的巨大翻車魚，重180公斤，上午在東石魚市場展示拍賣。圖／成峻提供
嘉義縣漁民清晨出海在東石鄉外海意外捕捉到，罕見出沒西部海域的巨大翻車魚，重180公斤，上午在東石魚市場展示拍賣。圖／成峻提供
嘉義縣漁民清晨出海在東石鄉外海意外捕捉到，罕見出沒西部海域的巨大翻車魚，重180公斤，上午在東石魚市場展示拍賣。圖／成峻提供
嘉義縣漁民清晨出海在東石鄉外海意外捕捉到，罕見出沒西部海域的巨大翻車魚，重180公斤，上午在東石魚市場展示拍賣。圖／成峻提供

東石 漁民

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