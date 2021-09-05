雲嘉南老戲院新舞台影視音計畫 明天大林萬國戲院啟動
嘉義縣政府今年向文化部提案，爭取影視音計畫「老戲院新舞台」，在大林鎮萬國戲院將提供民眾，經典台語歌舞劇、經典台語老歌、民歌、布袋戲等精彩演出，並為年輕世代提供演出機會、安排培育影視人才工作坊，為老戲院注入新動能，找到新的可能。
結合雲林縣、台南市另3家老戲院「老台新藝」區域合作計畫，明天上午縣長翁章梁將偕同雲林、台南市府代表在萬國戲院，宣告今年各項活動啟動。
跨縣市區域合作「老台新藝」系列活動，串聯雲林大復、嘉義萬國、台南今日、永成4家戲院，推出系列精彩演出，與高雄皮影戲館合作，引進皮影戲劇團在雲嘉南縣市演出，另國家電影中心免收權利金，提供不同主題老電影進行播放。
嘉縣影視音計畫，規畫辦理新編台語歌舞劇、民歌時演唱會、經典老歌新唱、內台連本布袋戲等多元活動，傳承舊時代文化脈絡，融入新時代文化元素，邀請台灣流行歌曲作詞人許常德老師擔任節目創作指導。
另，為創造歷史建築與年輕世代更多、更深刻連結，設計安排手機攝錄影工作坊、廣播劇工作坊、影像故事創作工作坊，將專業師資、教學資源引入，使萬國戲院成為學習以各種方式表達自我創造空間。同時提供大專院校表演藝術、影視音相關學系人才發表、演出的舞台，讓傳統老戲院走入更多年輕人。
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