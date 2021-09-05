寶島行善義工團蓋新家 台南東山弱勢鄉親歡喜入厝
72歲台南市東山區聖賢里盧邱姓婦人，挑起家中經濟重擔，眼疾動過手術更因疫情關係結束洗碗工作，先生二度中風現居安養中心，長子工作收入有限，且還有兩名就讀國高中的孫子，家中陷入困境居處簡陋，經社團法人台灣寶島行善團義工幫興建新屋，一家人有遮風避雨的家。
台南市教育局學生諮商輔導中心，日前獲知盧邱姓婦人家中上情，轉介給社團法人台灣寶島行善義工團，經半年訪視規劃，由50位多位寶島行善義工花了4個工作天，興建1間4房1廳1衛1廚房新屋，今天完工將新屋鑰匙交給盧邱女士歡喜入厝，一家人高高興興搬進新家。
台南市長黃偉哲夫人劉育菁、社會局長陳榮枝、東山區長呂煌男、台南市議員李宗翰、聖賢里長林俊儀等人，今也到場關心祝福，劉育菁也向寶島行善義工團的義工們致敬，稱讚一群平凡的市井小民自發組成，行動力卻強得驚人，無私奉獻幫助弱勢，讓社會正向的力量傳播下去。
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