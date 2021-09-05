寶島行善義工團蓋新家 台南東山弱勢鄉親歡喜入厝

72歲台南市東山區聖賢里盧邱姓婦人，挑起家中經濟重擔，眼疾動過手術更因疫情關係結束洗碗工作，先生二度中風現居安養中心，長子工作收入有限，且還有兩名就讀國高中的孫子，家中陷入困境居處簡陋，經社團法人台灣寶島行善團義工幫興建新屋，一家人有遮風避雨的家。

台南市教育局學生諮商輔導中心，日前獲知盧邱姓婦人家中上情，轉介給社團法人台灣寶島行善義工團，經半年訪視規劃，由50位多位寶島行善義工花了4個工作天，興建1間4房1廳1衛1廚房新屋，今天完工將新屋鑰匙交給盧邱女士歡喜入厝，一家人高高興興搬進新家。