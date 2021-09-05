嘉市最大場中秋晚會停辦 衛生局明決定能否戶外烤肉

國籍機師突破性染疫使疫情出現變數，新北市已宣布中秋節禁止公共場所烤肉；嘉義市近年最大場、議長莊豐安服務處主辦的關懷弱勢中秋烤肉聯歡晚會，由於都上千人，宣布今年停辦；嘉市府衛生局說，戶外公共場所烤肉，明天市府將開會決定能否放行。

莊豐安表示，關懷弱勢中秋烤肉聯歡晚會已連辦4年，都於中秋節的2周前舉行，但至少上百桌、人數1000多人，考量參與人數實在很多，且長時間接觸共餐，為市民的健康平安，直接決定今年停辦1次，盼疫情盡快穩定，明年再相聚。

市府衛生局指出，同住的家人若在自家範圍內烤肉，例如陽台、庭院，其實就如同在家吃飯，只是換個地方，可以脫下口罩，不過假如是戶外公共空間，有其他親戚朋友，屬聯誼性烤肉，是否能放隔板、梅花座維持社交距離、戴口罩等，恐怕就比較不贊成，市府預計明天內部將進行討論，再公布是否禁止，或要遵守相關規範。