嘉義市肉品市場現代化設施 蘇貞昌：全額補助

行政院長蘇貞昌今天視察嘉義市肉品市場時表示，肉品市場現代化設施所需經費新台幣1億6000萬元，中央全額補助，行政院希望每個縣市都能向上提升，補助並沒有分黨派。

蘇貞昌今天在農委會主委陳吉仲、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠及溫玉霞等人陪同下，先聽取農委會輔導嘉義市肉品市場現代化辦理情形的簡報，隨後視察肉品市場的設施。

蘇貞昌表示，對於嘉義市肉品市場現代化的設施，所需經費1億6000萬元，中央全額補助，且連同污水處理的環保建設也要一併解決，其他相關建設也要設計完善，包括老屋更新等方面，行政院都可予以補助。

蘇貞昌指出，另對於嘉義市長黃敏惠提到的文化、交通等規劃，因相關部會首長沒有到場，現場由行政院祕書長李孟諺先行了解，行政院希望每個縣市都可以向上提升，補助並沒有分黨派，且每個縣市都要認真配合，這樣才能團結一起為台灣做事。

陳吉仲表示，今年1月曾南下視察嘉義市肉品市場，發現屠宰設備已20、30年，與現代化設施有一段距離，需要更新，未來補助更新設備後，肉品市場也會建立具有HACCP（危害分析與重要管制點）認證現代化屠宰場，讓消費者可以購買到與國外標準一樣的肉品。

嘉義市肉品市場表示，嘉義市肉品市場自1986年10月成立，1990年6月開始營運拍賣毛豬，1994年10月增加毛豬屠宰業務迄今；肉品市場現正面臨設備老舊、運作效率不佳問題，肉品市場計畫要提升屠宰品質並建立具有HACCP認證現代化屠宰場，包括屠宰線更新、污水處理改善、預冷室冷凍庫改善等。