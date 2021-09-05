奧運舉重國手方莞靈住家修繕完工 黃偉哲贈入厝禮

為台灣奪下奧運舉重第四名的方莞靈台南柳營居處簡陋，台南市政府勞工局「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團為方家修繕房舍，今天大功告成，市長黃偉哲今中午至柳營關心舉重國手方莞靈住家修繕完工情形並致贈入厝禮，更親自幫安裝偵煙型火災警報器。

目前方莞靈與媽媽居住的房屋，經由志工巧手改造後成為舒適宜居的套房，黃偉哲也特地贈送勞工局晴天坊弱勢勞工夥伴手作繡有市徽及市鳥的涼被組作為完工的入厝禮，而大台南總工會副理事長陳美靜的畫家女婿也特別繪製一幅方莞靈返家開心擁抱母親的畫作，由黃偉哲簽名後贈送給方莞靈，讓住處更添溫馨。市議員李宗翰、Kumu Hacyo 谷暮．哈就也到場祝賀關心。