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奧運舉重國手方莞靈住家修繕完工 黃偉哲贈入厝禮

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
舉重國手方莞靈（中）與媽媽武虹均（右一）開心新居落成，台南市長黃偉哲獻上祝福。圖／台南市政府勞工局提供
舉重國手方莞靈（中）與媽媽武虹均（右一）開心新居落成，台南市長黃偉哲獻上祝福。圖／台南市政府勞工局提供

為台灣奪下奧運舉重第四名的方莞靈台南柳營居處簡陋，台南市政府勞工局「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團為方家修繕房舍，今天大功告成，市長黃偉哲今中午至柳營關心舉重國手方莞靈住家修繕完工情形並致贈入厝禮，更親自幫安裝偵煙型火災警報器。

目前方莞靈與媽媽居住的房屋，經由志工巧手改造後成為舒適宜居的套房，黃偉哲也特地贈送勞工局晴天坊弱勢勞工夥伴手作繡有市徽及市鳥的涼被組作為完工的入厝禮，而大台南總工會副理事長陳美靜的畫家女婿也特別繪製一幅方莞靈返家開心擁抱母親的畫作，由黃偉哲簽名後贈送給方莞靈，讓住處更添溫馨。市議員李宗翰、Kumu Hacyo 谷暮．哈就也到場祝賀關心。

黃偉哲表示，非常高興與方莞靈及方媽媽一起迎接新屋入厝，感謝做工行善團各工會志工及獅子會共同費心努力，在很短時間內就把房子修繕完成，並感謝獅子會等社會大眾捐助弱勢家庭房屋修繕材料費、冰箱、冷氣、電視機、電鍋等物資，房子修繕後能夠讓方莞靈在國訓中心或外地比賽都沒有後顧之憂，也藉此對方莞靈致上最高敬意與謝意，感謝各界出錢出力，讓社會更溫暖有愛。

台南市長黃偉哲親為舉重國手方莞靈住家修繕完工裝上偵煙型火災警報器。圖／台南市政府勞工局提供
台南市長黃偉哲親為舉重國手方莞靈住家修繕完工裝上偵煙型火災警報器。圖／台南市政府勞工局提供
台南市政府勞工局「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團為方家修繕房舍，今天大功告成。圖／台南市政府勞工局提供
台南市政府勞工局「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團為方家修繕房舍，今天大功告成。圖／台南市政府勞工局提供

黃偉哲 獅子會 勞工局

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